Сергей Нарышкин раскрыл подробности встречи с Президентом Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки. Об этом глава государства заявил 22 октября на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пресса попросила главу Службы внешней разведки России конкретизировать: что же предполагает совместная работа двух спецслужб. Нарышкин отметил, что в силу специфики их деятельности, не все результаты «могут быть предъявлены обществу». Пояснив, что речь шла об укреплении сотрудничества не только по линии ведомств, а также о развитии экономического и военно-политического сотрудничества.

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

Мы в последние годы существенным образом задействовали аналитический потенциал наших служб и помогаем друг другу и, более того, готовим вместе довольно-таки серьезные аналитические документы с анализом развития ситуации в той или иной, так называемой, горячей точке мира. Вместе анализируем и в определенных документах оттачиваем наш анализ, который касается угроз интересам наших государств. Предлагаем эти документы руководителям наших стран. Конечно, этот анализ строится на базе той оперативной разведывательной информации, которую получают наши две службы. Кроме того, мы ведем довольно значительный обмен оперативной разведывательной информацией по тематике противодействий и борьбы с международным терроризмом.

Сергей Нарышкин также выразил признательность белорусской стороне за организацию в Минске заседания коллегии двух спецслужб.