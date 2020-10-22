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Виктор Хренин: сегодня, не секрет, идёт вся война в информационном поле

22 октября 2020 17:08
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Новости Беларуси. В Беларуси будет создан военно-медицинский институт, на базе которого появится центр тактической медицины. Об этом 22 октября заявил министр обороны на ежегодном семинаре для представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин: сегодня, не секрет, идёт вся война в информационном поле-1

Военная авиация доставила журналистов и руководителей крупнейших СМИ к месту дислокации 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады.

Оценка актуальной военно-политической обстановки в стране из первых уст. Для журналистов и руководителей возможность сверить информационную повестку и обсудить вопросы взаимодействия двух ведомств. Министр обороны отметил, что за пять лет Беларусь реализовала продукцию военного назначения на сумму более четверти миллиарда долларов.

Виктор Хренин: сегодня, не секрет, идёт вся война в информационном поле-4

В 2020 году авиация пополнится новыми самолетами Су-30, вертолетами Ми-35 и новейшими радиолокационными станциями.

Осенняя призывная кампания проходит в штатном режиме. На срочную службу отправятся более 12 тысяч молодых людей.

Отдельное внимание – вопросам информационной безопасности в условиях гибридной войны.

Игорь Луцкий: мы уже сегодня видим увеличение интереса к телевидению, смотрение новостей выросло практически в два раза

Виктор Хренин: сегодня, не секрет, идёт вся война в информационном поле-7

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Сегодня, не секрет, идет вся война в информационном поле. Кто, как не представители средств массовой информации, могут выполнять эти задачи, доносить до нашего общества? И то, что позитивное есть, и те проблемы, которые у нас имеются, для того чтобы мы их могли действительно видеть и обсуждать цивилизованно, по закону.

Виктор Хренин: сегодня, не секрет, идёт вся война в информационном поле-10

Практическая часть семинара продолжилась в полевых условиях. В распоряжении акул пера образцы вооружения: от пистолета Макарова до гаубицы. Журналисты смогли оказаться по другую сторону баррикад и на себе ощутить то, о чем привыкли писать и рассказывать.

Виктор Хренин: сегодня, не секрет, идёт вся война в информационном поле-13

Антон Васюкевич, директор Первого национального канала Белорусского радио:
У меня была уникальная возможность попробовать всю колесную технику, которая находится здесь на вооружении, и познакомиться также со стрелковым оружием. Я вам хочу сказать, что для мужчины это, конечно, непередаваемые ощущения, эмоции и впечатления.

Ценность, конечно же, этих семинаров именно в том, чтобы ощутить ту обстановку, в которой находится сейчас наша белорусская армия.

Виктор Хренин: сегодня, не секрет, идёт вся война в информационном поле-16

Также участники семинара познакомились с новинками вооружения сил специальных операций. Военнослужащие срочной службы продемонстрировали высший класс подготовки.

38-я бригада считается элитным подразделением, одним из лучших в стране.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Хренин # Антон Васюкевич # Фотофакт

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