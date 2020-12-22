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НАН Беларуси: предполагаем, что сможем выйти на прототип белорусской вакцины от коронавируса к концу 2021 – середине 2022 года

22 декабря 2020 18:54
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Новости Беларуси. Беларусь будет заниматься разработкой собственной вакцины против COVID-19. На решение этой задачи нацелены ведущие белорусские ученые и сотрудники РНПЦ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости.  

НАН Беларуси: предполагаем, что сможем выйти на прототип белорусской вакцины от коронавируса к концу 2021 – середине 2022 года-1

Уже создана рабочая группа из ученых, медиков, специалистов Минздрава. Разработан план, вплотную идет исследование и изучение зарубежного опыта.

НАН Беларуси: предполагаем, что сможем выйти на прототип белорусской вакцины от коронавируса к концу 2021 – середине 2022 года-4

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Мы предполагаем, что мы сможем выйти на прототип нашей белорусской вакцины к концу 2021 года – середине 2022 года. Дальше будут испытания доклинические, клинические, для того чтобы она уже была зарегистрирована как вакцина.

Прототип – сначала исходная стадия создания вакцины. Потом, после испытаний, она становится вакциной, и после этого уже организуется производство и, соответственно, вакцинация.

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Владимир Гусаков # Фотофакт

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