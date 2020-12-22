НАН Беларуси: предполагаем, что сможем выйти на прототип белорусской вакцины от коронавируса к концу 2021 – середине 2022 года

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости.

Новости Беларуси. Беларусь будет заниматься разработкой собственной вакцины против COVID-19. На решение этой задачи нацелены ведущие белорусские ученые и сотрудники РНПЦ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Мы предполагаем, что мы сможем выйти на прототип нашей белорусской вакцины к концу 2021 года – середине 2022 года. Дальше будут испытания доклинические, клинические, для того чтобы она уже была зарегистрирована как вакцина.

Прототип – сначала исходная стадия создания вакцины. Потом, после испытаний, она становится вакциной, и после этого уже организуется производство и, соответственно, вакцинация.

Читайте также:

Президент Беларуси: «Хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной»

Министр здравоохранения Беларуси: «В районе 5-5,5 миллиона жителей мы будем вакцинировать»

Гендиректор «Белмедпрепаратов» о вакцине от коронавируса: её производство – длительный процесс. Два-три года – объективный срок