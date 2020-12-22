«Люди будут заняты, деревня будет жить». Вот так тракторы BELARUS готовят к работе на севере страны

Новости Беларуси. Тракторы BELARUS, которые 21 декабря прибыли в Витебскую область, готовят к работе в хозяйствах региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тракторы BELARUS, которые 21 декабря прибыли в Витебскую область, готовят к работе в хозяйствах региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые машины будут задействованы на животноводческих комплексах – развозить корм и убирать за животными. Но большая часть техники покажет себя в деле весной во время посевных работ. Специалисты уже включают в планы дополнительные возможности тракторов.
Современные энергонасыщенные модели как нельзя лучше подходят для капризной и неустойчивой погоды севера страны: мощность мотора позволит обработать даже самые сложные глинистые участки почвы, что намного ускорит работу в поле и облегчит труд аграриев.
Тракторы МТЗ пополнили базу 40 предприятий области. Среди них и Витебский мясокомбинат. Здесь к работе готовят сразу 55 новых машин.
Алена Юриненок, начальник управления по растениеводству и механизации Витебского мясокомбината:
Витебские земли отличаются тяжелым гранулометрическим составом. По большей части это глинистые и суглинистые почвы. После прохождения даже незначительных осадков обработка почвы затрудняется. И я уверена, что именно с помощью этих тракторов мы сможем преодолеть препятствие.
Если у нас будет техника, у нас будет обрабатываться земля, мы будем выращивать хлеб, производить корма. Будут корма – значит у нас будет молоко, будет мясо. И, главное, у нас на селе будут рабочие места, люди будут заняты, деревня будет жить.
Максим Мерещенко, механизатор машинно-тракторного цеха Витебского мясокомбината:
Буду работать на тракторе 3522, будем смотреть, как он покажет себя в весенне-полевых работах.
Напомним, 260 тракторов BELARUS отправились в Витебскую область накануне. Добирались своим ходом по главным магистралям страны, потому необычный парад успел впечатлить многих. И это только первая партия техники, которая обновит базу агропромышленного сектора региона. Всего до конца года в Витебскую область поставят 354 трактора МТЗ.
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