«Люди будут заняты, деревня будет жить». Вот так тракторы BELARUS готовят к работе на севере страны

Новости Беларуси. Тракторы BELARUS, которые 21 декабря прибыли в Витебскую область, готовят к работе в хозяйствах региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые машины будут задействованы на животноводческих комплексах – развозить корм и убирать за животными. Но большая часть техники покажет себя в деле весной во время посевных работ. Специалисты уже включают в планы дополнительные возможности тракторов. Современные энергонасыщенные модели как нельзя лучше подходят для капризной и неустойчивой погоды севера страны: мощность мотора позволит обработать даже самые сложные глинистые участки почвы, что намного ускорит работу в поле и облегчит труд аграриев. Тракторы МТЗ пополнили базу 40 предприятий области. Среди них и Витебский мясокомбинат. Здесь к работе готовят сразу 55 новых машин.

Алена Юриненок, начальник управления по растениеводству и механизации Витебского мясокомбината:

Витебские земли отличаются тяжелым гранулометрическим составом. По большей части это глинистые и суглинистые почвы. После прохождения даже незначительных осадков обработка почвы затрудняется. И я уверена, что именно с помощью этих тракторов мы сможем преодолеть препятствие. Если у нас будет техника, у нас будет обрабатываться земля, мы будем выращивать хлеб, производить корма. Будут корма – значит у нас будет молоко, будет мясо. И, главное, у нас на селе будут рабочие места, люди будут заняты, деревня будет жить.