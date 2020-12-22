Посол Армении в Беларуси: «Наши отношения имеют тот потенциал, который нужно реализовать»

Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Еревана обсуждались 22 декабря в белорусском парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикеры обеих палат провели встречи с послом Армении в нашей стране по случаю завершения его дипломатической миссии.

Фундамент двустороннего сотрудничества – экономика. В последние годы товарооборот между двумя странами увеличивается, активизировалась работа по линии парламентов. Это подчеркнула Наталья Кочанова. И хоть в 2020 году из-за пандемии странам пришлось приостановить некоторые проекты, в экономике прибавили. Взаимная торговля – на траектории роста.

Армен Гевондян продолжит службу в МИД Армении. В интервью журналистам он заявил, что, работая в своей новой должности, продолжит максимально содействовать развитию отношений между нашими странами.

Армен Гевондян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси:

Этот промежуток времени еще раз подтвердил, что наши отношения имеют тот потенциал, который нужно реализовать. И этот потенциал, наверное, в большей степени обусловлен той теплотой, которая есть между простыми людьми. И парламентарии как народные избранники больше всего в этой сфере получают сигналы и стремятся внести свой вклад в это дело.