Президент Беларуси: «Хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной»

Новости Беларуси. Беларусь будет заниматься разработкой собственной вакцины против коронавируса. На решение этой задачи нацелены ведущие белорусские ученые и сотрудники РНПЦ. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба с пандемией – важнейшая проблема всего мирового сообщества. Глава государства отметил: в «гонку вакцин» сегодня включились почти все страны. В мире разрабатывают порядка 200 потенциальных препаратов. Но зачастую вслед за заявлениями об успехах быстро появляются и опровержения. Александр Лукашенко с сожалением констатировал тот факт, что вопрос жизни и здоровья людей все чаще переходит в коммерческую и политическую плоскость. А задача государства в таких условиях – думать о своих гражданах и иметь возможности самостоятельно бороться с эпидемией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Производство иммунобиологических препаратов такого уровня – абсолютно новая для нашей страны задача. Собственных разработок у нас нет, вакцины закупаются у зарубежных производителей. И, как мне докладывают, на решение этой задачи уже нацелены ведущие сотрудники и ученые в сферах вирусологии, иммунологии и генетики, клеточной инженерии. Для того, чтобы выбрать наиболее характерный штамм вируса для производства вакцины, изучено генетическое разнообразие его вариантов.

Отрабатываются три возможные технологии получения прототипа вакцины. Изучается динамика состояния иммунитетов пациентов после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусом, а также аспекты сохранения иммунного ответа организма. Это поможет выбрать основную мишень, если можно так сказать, для создания отечественной вакцины. Параллельно отрабатывается технологический процесс, идет поиск поставщиков для закупки необходимого для этого оборудования.

Второй подход заключается в локализации производства зарубежных разработок, то есть производства чьей-то вакцины в Беларуси, так? Однако вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ.