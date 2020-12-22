Игорь Стома: Беларусь должна быть в списке стран, которые в состоянии разрабатывать вакцину от коронавируса

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости.

Новости Беларуси. Беларусь будет заниматься разработкой собственной вакцины против COVID-19. На решение этой задачи нацелены ведущие белорусские ученые и сотрудники РНПЦ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

Производство вакцин – это настоящая элита фармацевтической промышленности. Очень сильно отличается по уровню подготовки, по сложности, по технологической цепи от производства классических лекарственных средств. И на самом деле мало стран мира могли похвастаться развитым производством вакцин.

Что касается настоящей ситуации, то она совсем другая. Мы видим, что страны борются не только за рынки, страны борются за возможность масштабировать производство вакцин. Мы видим, насколько повышен спрос на вакцину против COVID-19. Поэтому очень важно понимать, что Беларусь тоже должна быть в списке стран, которые в состоянии масштабировать и в состоянии разрабатывать.

Уже создана рабочая группа из ученых, медиков, специалистов Минздрава. Разработан план, вплотную идет исследование и изучение зарубежного опыта.

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