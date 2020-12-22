Гендиректор «Белмедпрепаратов» о вакцине от коронавируса: её производство – длительный процесс. Два-три года – объективный срок

Новости Беларуси. Беларусь будет заниматься разработкой собственной вакцины против COVID-19. На решение этой задачи нацелены ведущие белорусские ученые и сотрудники РНПЦ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости.

Проверенные временем вакцины специалисты называют одним из важнейших достижений медицины. По данным ВОЗ, разработанные препараты каждый год спасают миллионы людей от более чем 20 опасных для жизни заболеваний. И хотелось бы уже поставить точку и в истории с COVID-19.

Сергей Беляев, генеральный директор предприятия «Белмедпрепараты»:

По итогам сегодняшнего совещания лично у меня есть процентов на 90-95 уверенность, что да, действительно мы сможем разработать вакцину, которая будет по крайней мере не хуже зарубежных существующих аналогов, по крайней мере по эффективности и безопасности.

Само производство вакцины – довольно длительный процесс. Это одно из самых долгосрочных. Причем даже не в части разработки самой технологии производства вакцины, а именно очень длительные исследования идут в плане доклинических и клинических исследований, которые как раз таки и призваны доказать безопасность и эффективность вакцины. Ориентировочно этот срок не может быть короче трех лет. Два-три года – это объективный срок, который позволит разработать вакцину, показать, что она безопасна, что она эффективна, и перейти, условно говоря, к промышленному производству этой вакцины. То есть разработка – это не только лаборатория, еще ее нужно произвести. Это два параллельных и синхронных процесса.

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