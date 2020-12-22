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Гендиректор «Белмедпрепаратов» о вакцине от коронавируса: её производство – длительный процесс. Два-три года – объективный срок

22 декабря 2020 17:12
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Новости Беларуси. Беларусь будет заниматься разработкой собственной вакцины против COVID-19. На решение этой задачи нацелены ведущие белорусские ученые и сотрудники РНПЦ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости.  

Борьба с пандемией остается важнейшей проблемой для всего мирового сообщества.  

Гендиректор «Белмедпрепаратов» о вакцине от коронавируса: её производство – длительный процесс. Два-три года – объективный срок-1

Проверенные временем вакцины специалисты называют одним из важнейших достижений медицины. По данным ВОЗ, разработанные препараты каждый год спасают миллионы людей от более чем 20 опасных для жизни заболеваний. И хотелось бы уже поставить точку и в истории с COVID-19.  

Гендиректор «Белмедпрепаратов» о вакцине от коронавируса: её производство – длительный процесс. Два-три года – объективный срок-4

Сергей Беляев, генеральный директор предприятия «Белмедпрепараты»:  
По итогам сегодняшнего совещания лично у меня есть процентов на 90-95 уверенность, что да, действительно мы сможем разработать вакцину, которая будет по крайней мере не хуже зарубежных существующих аналогов, по крайней мере по эффективности и безопасности.  

Само производство вакцины – довольно длительный процесс. Это одно из самых долгосрочных. Причем даже не в части разработки самой технологии производства вакцины, а именно очень длительные исследования идут в плане доклинических и клинических исследований, которые как раз таки и призваны доказать безопасность и эффективность вакцины. Ориентировочно этот срок не может быть короче трех лет. Два-три года – это объективный срок, который позволит разработать вакцину, показать, что она безопасна, что она эффективна, и перейти, условно говоря, к промышленному производству этой вакцины. То есть разработка – это не только лаборатория, еще ее нужно произвести. Это два параллельных и синхронных процесса.  

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Сергей Беляев # Виктория Ходосок # Фотофакт

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