Нам необходимо оградить молодое поколение от навязывания ложных смыслов – Лукашенко

Одним из лучших примеров эффективного развития интеграционных процессов стало Союзное государство. Две страны не останавливаются в поиске новых точек роста и успешно расширяют сферы интересов. А также выступают прочным заслоном от западных санкций. В Союзном государстве наработано немало механизмов по активизации взаимной торговли. Один из мощнейших драйверов сотрудничества – Форум регионов. В эти дни он собрал в Нижнем Новгороде представителей госсектора и деловых кругов наших стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня заключительный день работы XII Форума регионов Беларуси и России. И уже можно подвести первые итоги. Это 211 соглашений и меморандумов о развитии двусторонних отношений, свыше сотни коммерческих контрактов на общую сумму более 20 миллиардов российских рублей. Пленарное заседание XII Форума регионов Беларуси и России состоится 27 июня в Нижнем Новгороде. Обстоятельный и всесторонний разговор о будущем Союзного государства и наследниках Великой Победы – молодежи Беларуси и России. Эти темы обсуждали и в формате расширенной встречи с руководителями регионов, а также на пленарном заседании. Кочанова: Запад ведет гибридную войну против Союзного государства.

Президенты Беларуси и России направили видеообращения к участникам. Александр Лукашенко подчеркнул, что будущее наших стран зависит от молодого поколения. Мы должны подготовить достойную смену – амбициозных, понимающих мировые традиции, умеющих думать и действовать на опережение людей. И предстоит это сделать в крайне непростых условиях. Президент Беларуси направил видеообращение к участникам XII Форума регионов Беларуси и России.