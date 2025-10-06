Так, Службе внешней разведки России стало известно об очередной провокации, которую готовит Великобритания. Совсем не по-джентльменски они планировали атаку на гражданское судно иностранного государства в Европе, а в дальнейшем обвинить в этом Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По замыслу британских стратегов, нападение должна была осуществить группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей. После того, как ряженных террористов быстро обнаружат и поймают, те заявят, что действовали по «заданию Москвы». Лондон рассчитывает на то, что одержимая русофобией европейская политэлита с радостью проглотит фейк о «злостных агентах Кремля» для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации Европы.

Этот сценарий уж очень напоминает тот, что готовил Киев. Планировали забросить в Польшу диверсионно-разведывательную группу, якобы состоящую из спецподразделений России и Беларуси. А потом, после поимки, заявить, что военные действовали по команде из Москвы. Складывается ощущение, что все сценарии незатейливых провокаций придумывают и в одном месте, и одни и те же люди с небогатой фантазией.