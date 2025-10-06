Прямой эфир

Служба внешней разведки России предупреждает о новых провокациях

06 октября 2025 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Из-за бессилия честно победить на политическом поле страны Запада все чаще выбирают путь интриг и нападений, что называется из-за угла.

Так, Службе внешней разведки России стало известно об очередной провокации, которую готовит Великобритания. Совсем не по-джентльменски они планировали атаку на гражданское судно иностранного государства в Европе, а в дальнейшем обвинить в этом Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служба внешней разведки России предупреждает о новых провокациях-2

По замыслу британских стратегов, нападение должна была осуществить группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей. После того, как ряженных террористов быстро обнаружат и поймают, те заявят, что действовали по «заданию Москвы». Лондон рассчитывает на то, что одержимая русофобией европейская политэлита с радостью проглотит фейк о «злостных агентах Кремля» для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации Европы.

Этот сценарий уж очень напоминает тот, что готовил Киев. Планировали забросить в Польшу диверсионно-разведывательную группу, якобы состоящую из спецподразделений России и Беларуси. А потом, после поимки, заявить, что военные действовали по команде из Москвы. Складывается ощущение, что все сценарии незатейливых провокаций придумывают и в одном месте, и одни и те же люди с небогатой фантазией.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Грузии пятерых оппозиционеров обвинили в призывах к госперевороту
06 октября 2025 16:47

В Грузии пятерых оппозиционеров обвинили в призывах к госперевороту

Зеленский предложил обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС
06 октября 2025 14:32

Зеленский предложил обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС

Захаров: ВСУ запустили БПЛА с двигателем размером с мотор авто
06 октября 2025 14:07

Захаров: ВСУ запустили БПЛА с двигателем размером с мотор авто