Человечество переходит в новую зодиакальную эру – астролог рассказала, что может измениться

Сколько бы наука ни отрицала астрологию, миллионы людей ощущают влияние планет на свою жизнь. Они давно наблюдают за сменой лунных циклов, знают свой знак зодиака и просматривают гороскоп на месяц, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Сколько бы наука ни отрицала астрологию, миллионы людей ощущают влияние планет на свою жизнь. Они давно наблюдают за сменой лунных циклов, знают свой знак зодиака и просматривают гороскоп на месяц, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
По мнению астрологов, эпохи сменяют друг друга каждые 2 000 с лишним лет. И сейчас именно такое время – переход из эры Рыб в эру Водолея.
Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:
Выделенными планетами в зодиакальном знаке Водолея являются Плутон, Уран и Нептун. Уран – это экстремальность, неожиданность. Плутон – носитель планеты, который ассоциируется с огромным потенциальным источником какой-то мощной энергии, ядерной энергии.
И Нептун – это распространение, охват всего пространства, это как иллюзия, как некий мировой океан. То есть потенциально да – это тот период времени, который потенциально может быть временем атомного апокалипсиса.
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