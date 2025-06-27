Человечество переходит в новую зодиакальную эру – астролог рассказала, что может измениться

Сколько бы наука ни отрицала астрологию, миллионы людей ощущают влияние планет на свою жизнь. Они давно наблюдают за сменой лунных циклов, знают свой знак зодиака и просматривают гороскоп на месяц, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

По мнению астрологов, эпохи сменяют друг друга каждые 2 000 с лишним лет. И сейчас именно такое время – переход из эры Рыб в эру Водолея.