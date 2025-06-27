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Человечество переходит в новую зодиакальную эру – астролог рассказала, что может измениться

27 июня 2025 16:19
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Сколько бы наука ни отрицала астрологию, миллионы людей ощущают влияние планет на свою жизнь. Они давно наблюдают за сменой лунных циклов, знают свой знак зодиака и просматривают гороскоп на месяц, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Человечество переходит в новую зодиакальную эру – астролог рассказала, что может измениться-2

По мнению астрологов, эпохи сменяют друг друга каждые 2 000 с лишним лет. И сейчас именно такое время – переход из эры Рыб в эру Водолея.

Человечество переходит в новую зодиакальную эру – астролог рассказала, что может измениться-4

Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:
Выделенными планетами в зодиакальном знаке Водолея являются Плутон, Уран и Нептун. Уран – это экстремальность, неожиданность. Плутон – носитель планеты, который ассоциируется с огромным потенциальным источником какой-то мощной энергии, ядерной энергии. 

И Нептун – это распространение, охват всего пространства, это как иллюзия, как некий мировой океан. То есть потенциально да – это тот период времени, который потенциально может быть временем атомного апокалипсиса.

Подробности смотрите в видео.

# Гороскоп # Космос # Астрология # Анжелика Шестовец

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