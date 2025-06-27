Крысиный гепатит Е может привести к новой пандемии на планете? Вот что говорят эпидемиологи

Болгарская пророчица Ванга за свою жизнь сделала много предсказаний, и одно из них – пандемия коронавируса, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Причем ковид может быть не последней бактериологической угрозой. Сегодня нам известно лишь 10 тысяч разновидностей вирусов из 6 миллионов. И периодически этот список пополняется.

Несколько лет назад в Испании зарегистрировали десятки пациентов с новым загадочным патогеном – вирусом крысиного гепатита Е. Первую вспышку этой инфекции ученые зафиксировали в 2010-м у крыс, спустя несколько лет – у человека.

Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Существует несколько путей распространения этих вирусов. Самый распространенный – это непосредственный контакт людей с крысами, укус и так далее.

Второй момент – это заражение людей через продукты, загрязненные фекалиями этих животных.

И третий механизм – передача вируса через промежуточного хозяина, и в данном случае промежуточным являются свиньи.