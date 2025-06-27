Какого размера должен быть астероид, чтобы уничтожить Землю? Ответил учёный НАН Беларуси

Пока человечество сосредоточено на земных источниках угроз, космос напоминает, что проблема может прийти извне. По оценкам NASA, сейчас около Земли находятся примерно 800 астероидов и метеоритов. Кроме того, 136 комет могут в любой момент врезаться в нашу планету, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Иван Буяков, младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси:

Тела размером 50-100 метров – это уничтожение целого города размером с Минск или Москву. Тела свыше километра и порядка 10 километров – это мировая катастрофа. Подсчитано: чтобы уничтожить биосферу, чтобы остались только микробы, должно быть космическое тело размером порядка 60 километров. Но такие в последнее время на нашу планету не падали.