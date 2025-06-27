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Какого размера должен быть астероид, чтобы уничтожить Землю? Ответил учёный НАН Беларуси

27 июня 2025 16:24
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Пока человечество сосредоточено на земных источниках угроз, космос напоминает, что проблема может прийти извне. По оценкам NASA, сейчас около Земли находятся примерно 800 астероидов и метеоритов. Кроме того, 136 комет могут в любой момент врезаться в нашу планету, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Какого размера должен быть астероид, чтобы уничтожить Землю? Ответил учёный НАН Беларуси-2

Иван Буяков, младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси:
Тела размером 50-100 метров – это уничтожение целого города размером с Минск или Москву. Тела свыше километра и порядка 10 километров – это мировая катастрофа. Подсчитано: чтобы уничтожить биосферу, чтобы остались только микробы, должно быть космическое тело размером порядка 60 километров. Но такие в последнее время на нашу планету не падали.

Подробности смотрите в видео.

# Конец света # Космос # Ученые

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