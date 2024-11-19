Налоги в местный бюджет, новые полномочия у руководителей – как будут развивать регионы Беларуси

Во Дворце Независимости 19 ноября состоялось первое заседание Президиума ВНС. И как заявил Александр Лукашенко, который является его председателем, Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать, не должно довлеть над другими органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И у такого заявления есть весомые основания.

Развитие кадрового согласования затронули важные аспекты согласования людей в погонах. Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Они будут согласовываться председателем райисполкома. И его мнение будет учитываться. Если по определенным причинам оно будет не учтено, председатель района в любом случае будет настаивать либо на своих кандидатурах, либо на своей позиции, то Президент оставляет право прямого обращения на него через Администрацию Президента либо через председателя областного исполнительного комитета. Общественное напряжение при закрытии объектов соцкультбыта доходит до Карла Маркса, 38. Теперь это будет в зоне ответственности райисполкома.

Совсем эволюционный подход к налогообложению. То, чего многие ждали. Налоги теперь по решению Президента будут оставаться в местных бюджетах. Это будет стимулировать конкуренцию между регионами за привлечении инвесторов. Но работать придется как наказывал Президент. Лукашенко: надо не просто дать право Бартошу или Морозу формировать бюджет – им дать источники формирования. Подробнее. Но, с другой стороны, не станет ли это причиной диспропорции в развитии регионов? У каждого разные возможности. Железная дорога, выгодное местоположение или природная жемчужина есть не везде.