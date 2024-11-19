Бесхозные земли в Беларуси будет проще вовлечь в сельскохозяйственный оборот
Во Дворце Независимости 19 ноября состоялось первое заседание Президиума ВНС. И как заявил Александр Лукашенко, который является его председателем, Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать, не должно довлеть над другими органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И у такого заявления есть весомые основания.
Также решали, как будут сокращать отток кадров из регионов. Это главная проблема провинции. Из районов ежегодно мигрируют по 3-4 % от всего трудового населения. Президент уже не раз предлагал. Лайфхаки от Первого формализуют.
«Один район – один проект» – это как раз и будет важным экзаменом для глав районов по всей стране. Отдельно государство поможет развитию определенных регионов. Припятское Полесье, юго-восток Беларуси, интеграционные структуры Витебской области. Эти, как и многие, решения появились не из-под кабинетного сукна, а родились от жизни. Во время рабочих поездок главы государства в регионы. Даже во время праздничного дожиночного турне.
«Безобразие, но это по всей стране». Лукашенко о проблемах мелиорации в Беларуси.
Снос ветхого наследия был очень зарегламентирован. Сложнее было согласовать, чем снести. Еще ранее Президент даже предлагал бесплатно отдавать людям такие объекты. Пускай разбирают и используют. Теперь за программу ответственен Леонид Заяц, а реализовывать будет легче. Таким образом в стране появится огромное количество урожайных земель.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Раньше эта категория относилась к сельскохозяйственным землям с высокой балльностью. Если бы в масштабах страны, затратив определенные ресурсы республиканского либо областного уровня, мы смогли эту землю вовлечь в оборот, естественно, по оценкам разных специалистов, мы бы смогли дополнительно найти от 500 тысяч до миллиона гектаров. Но, повторюсь, это очень оценочные цифры. Поэтому то, что решать проблему с этими объектами нужно, это очевидно сегодня для всех.
Легче будет теперь в регионах и строиться, и подсыпать дороги. Что называется, можно будет задействовать то, что лежит под ногами.
Дмитрий Крутой:
Президент согласился тоже, что эта тема полностью районного уровня. И должна быть максимально дебюрократизирована на уровне местных властей.
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