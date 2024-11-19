Бесхозные земли в Беларуси будет проще вовлечь в сельскохозяйственный оборот

Во Дворце Независимости 19 ноября состоялось первое заседание Президиума ВНС. И как заявил Александр Лукашенко, который является его председателем, Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать, не должно довлеть над другими органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И у такого заявления есть весомые основания.

Также решали, как будут сокращать отток кадров из регионов. Это главная проблема провинции. Из районов ежегодно мигрируют по 3-4 % от всего трудового населения. Президент уже не раз предлагал. Лайфхаки от Первого формализуют.

«Один район – один проект» – это как раз и будет важным экзаменом для глав районов по всей стране. Отдельно государство поможет развитию определенных регионов. Припятское Полесье, юго-восток Беларуси, интеграционные структуры Витебской области. Эти, как и многие, решения появились не из-под кабинетного сукна, а родились от жизни. Во время рабочих поездок главы государства в регионы. Даже во время праздничного дожиночного турне. «Безобразие, но это по всей стране». Лукашенко о проблемах мелиорации в Беларуси.

Снос ветхого наследия был очень зарегламентирован. Сложнее было согласовать, чем снести. Еще ранее Президент даже предлагал бесплатно отдавать людям такие объекты. Пускай разбирают и используют. Теперь за программу ответственен Леонид Заяц, а реализовывать будет легче. Таким образом в стране появится огромное количество урожайных земель.