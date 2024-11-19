Почти 50 инициатив от населения за 3 месяца – как ТОСы помогают реализовать проекты граждан

Благоустройство территории, строительство и реконструкция социально значимых объектов и решение местных вопросов. Только за три месяца от населения поступило почти пол сотни гражданских инициатив. Они будут изучены, чтобы открыть бюджетное финансирование. Реализовать проекты помогают территориальные органы самоуправления, которые как никто другой знают, что волнует жителей. Они являются связующим звеном между местной властью и населением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Магазин шаговой доступности около дома Инессы Оманденко закрылся полтора года назад. До ближайшего путь неблизкий, и преодолеть это расстояние человеку пожилого возраста нелегко. Все изменилось, после обращение в территориальный орган самоуправления. И вот через два месяца открылся новый магазин. Совсем близко от дома.

Инесса Оманденко:

Магазин с хорошим качеством продукции, с хорошим обслуживанием в шаговой доступности. Я хочу сказать тем, кто колеблется или тем, кто не знает и сомневается в том, что здесь можно найти помощь и отзывчивость – обращайтесь в ТОС. Всегда помогут.

Специалисты органов территориального самоуправления работают в тесной связке с депутатами Мингорсовета, каждая жалоба или идея будет принята народными избранниками во внимание. Обратиться с собственной инициативой может каждый. На сайте Мингорисполкома указаны все актуальные номера телефонов по каждому округу. Все идеи будут рассмотрены. Как правило, люди обращаются по вопросам коммунального хозяйства – освещение придомовых территорий, замена малых архитектурных форм и лавочек. А в дни приема граждан можно обратиться как к депутату, так и его помощнику.