Минск и Бразилиа станут городами-побратимами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Мингорисполкоме прошла встреча первого заместителя мэра Надежды Лазаревич с делегацией из столицы крупнейшего южноамериканского государства.

Минск заинтересован в укреплении торгово-экономического сотрудничества, расширении горизонтов взаимодействия, а также в налаживании бизнес-связей. Так, зарубежные партнеры сейчас ведут переговоры с МТЗ. Планируется создать в Бразилии совместное производство техники. Кроме того, стороны сотрудничают в различных отраслях – технологиях, туризме, окружающей среде, архитектуре, общественной безопасности и торговле.