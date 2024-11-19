Минск и Бразилиа станут городами-побратимами
Минск и Бразилиа станут городами-побратимами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Мингорисполкоме прошла встреча первого заместителя мэра Надежды Лазаревич с делегацией из столицы крупнейшего южноамериканского государства.
Минск заинтересован в укреплении торгово-экономического сотрудничества, расширении горизонтов взаимодействия, а также в налаживании бизнес-связей. Так, зарубежные партнеры сейчас ведут переговоры с МТЗ. Планируется создать в Бразилии совместное производство техники. Кроме того, стороны сотрудничают в различных отраслях – технологиях, туризме, окружающей среде, архитектуре, общественной безопасности и торговле.
Пако Бритто, секретарь по международным отношениям правительства Федерального округа (Бразилия):
Мы хотим активизировать торговое сотрудничество. Планируем закупать тракторы, удобрения и шины. Также нас интересуют технологии. Это двигатель прогресса. У вас есть собственный технологический парк, как и у нас. И мы можем наладить деловые связи.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы набираем обороты в вопросах реализации конкретных контрактов по поставкам нашей продукции. Конечно, мы озвучили тему усиления взаимоотношений в области культуры, спорта. Мы пригласили их провести Дни Бразилии в Минске. Я уверена, что в следующем году мы сможем реализовать данный проект.
Делегация из Бразилии пробудет в Минске до конца рабочей недели. В планах посещение крупных производств, а также культурных и торговых объектов.