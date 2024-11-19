Президент о полномочиях главы райисполкома: председатель есть председатель – он должен заниматься всем

Во Дворце Независимости 19 ноября состоялось первое заседание Президиума ВНС. И как заявил Александр Лукашенко, который является его председателем, Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать, не должно довлеть над другими органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И у такого заявления есть весомые основания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам нужен исчерпывающий документ. Что, они будут в одном документе согласовывать руководителей, в другом – частных руководителей, а в третьем – специалистов? Председатель есть председатель – он должен заниматься всем. Ничего страшного, если они в каком-то смысле будут назначать, утверждать, согласовывать руководителей частных структур. Тогда и влияние у них будет на это. Чего мы боимся? Опять исходим из каких-то рыночных постулатов? Там все предприятия важнейшие. Что, у нас столько предприятий частных в районе, что они не смогут на заседании исполкома утвердить их? А что касается кадров – это главное, это конек. Партии нет, райкома и обкома партии нет. Это все решается здесь. И не надо это замыкать на одного человека, даже если это председатель. Да, он вносит любой вопрос, обсуждают, он борется, сражается, но исполком принимает решение по всем кадрам, которые там есть. Что плохого, если они согласуют кандидатуры начальника РОВД, начальника МЧС? Они же согласовывают.

Дмитрий Крутой:

У них это есть по закону, да.

Александр Лукашенко:

Но если мы хотим, чтобы район управлялся, мы не должны тремя пальцами чего-то оторвать и дать председателю райисполкома, а это – нет, это не твое. Ну так он так и работать будет.

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