В 2024-м в составе студенческих отрядов уже трудоустроено более 17 тысяч молодых людей

До 1 декабря для студотрядовцев будет сформирован банк вакансий от нанимателей столицы. Сейчас идет сбор и аналитика информации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По виду деятельности самым востребованным остается сервисный профиль, на втором – педагогический, на третьем – производственный. Студотряды для молодежи не только возможность заработать свои первые деньги, но также интересный досуг. Для ребят организуют велопробеги, встречи и поездки.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: Наши ребята уже на протяжении месяца работают, где в дальнейшем будет строительство Белорусского Национального исторического музея. Наши ребята демонтируют плитку. Самое главное, что с каждым днем, так как мы на протяжении именно будних дней работаем, откликается все больше молодежи – как студенческая, так и работающая – которая готова оказать содействие в уборке на территории, где сейчас уже парк Народного единства. Чтобы в дальнейшем они могли с гордостью сказать, что именно мы здесь начинали строительство данного важного объекта.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Очень важно сегодня верно донести информацию от том, что такое студенческий отряд. И это воспитание, прежде всего. Ведь мы не концентрируем внимание молодежи на заработной плате. Мы, в первую очередь, говорим о том, что сегодня ваш труд необходим для того, чтобы расцветала наша столица, развивалось государство.

В 2024-м было трудоустроено более 17 тысяч молодых людей – это рекордное количество. И ежегодно цифра растет.