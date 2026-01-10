Январь показал настоящую зиму – как справляются с уборкой снега коммунальные службы
Алина Трус, корреспонент:
В этом году зима морозная и очень снежная. Столбики термометров ежедневно опускаются ниже -10. Для многих это радость, а для коммунальных служб еще и новые вызовы. Они работают в усиленном режиме.
Активная уборка снега началась. В Минске уже задействовали более 100 единиц техники.
Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности – пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Одна из главных задач организации жилищно-коммунального хозяйства в зимний период – это обеспечение чистоты и безопасности на дворовых территориях. В первую очередь очищаем подходы к подъездам, крыльцам, пешеходные связи вдоль жилых домов, а также ведущие к контейнерным площадкам и к остановкам общественного транспорта. Также в период обильных снегопадов выполняется осмотр жилищного фонда на предмет скопления снега и наледи на кровлях жилых домов.
В арсенале у жилищно-коммунальных и дорожных служб и маломеханизированная техника. Ручные подметальные машины, снегоуборщики и мотоблоки. Большая часть отечественного производителя. А при сильном снегопаде используют привычный крупногабаритный трактор.
Алина Трус:
Расскажите, как вы оцениваете вообще эту зиму? Работы гораздо больше, чем в предыдущие годы?
Наталья Щербаченя, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилфонда КУП «ЖКХ №2 Фрунзенского района г.Минска»:
Конечно, особенно в самом начале года. Январь нам показал, какой должна быть настоящая зима. Поэтому коммунальные службы района очень активно приступили к уборке дворовых территорий от снега. У нас ежедневно задействовано от 19 до 34 единиц техники. Порядка 345-350 работников по комплексной уборке у нас убирают территорию.
Также можно сказать, что трудовые организации района, трудовые коллективы активно помогают нам с этим вопросом. Учреждения образования, КОТОСы.
Участвуют в уборке снега и жители столицы. Для удобства горожан организовали пункты выдачи инвентаря. Всего их 84.
Наталья Щербаченя:
Каждый житель, кто хочет помочь нам в уборке территорий, может обратиться, и мы предоставим бесплатный инвентарь для уборки дворовых территорий.
– А если честно, уже желающих много присоединиться к работе?
– Желающих хватает, но, конечно, хотелось бы напомнить всем о необходимости соблюдения правил благоустройства города Минска и о том, чтобы все-таки убирали свои машинные места. Жители откликаются, приходят, инвентарь предоставляем, даже по звонку приносим, если просят куда-то помочь поднести инвентарь. Поэтому мы всегда идем навстречу и рады, когда нам тоже помогают.
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