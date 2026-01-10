Январь показал настоящую зиму – как справляются с уборкой снега коммунальные службы

Алина Трус, корреспонент:

В этом году зима морозная и очень снежная. Столбики термометров ежедневно опускаются ниже -10. Для многих это радость, а для коммунальных служб еще и новые вызовы. Они работают в усиленном режиме. Активная уборка снега началась. В Минске уже задействовали более 100 единиц техники.

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности – пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Одна из главных задач организации жилищно-коммунального хозяйства в зимний период – это обеспечение чистоты и безопасности на дворовых территориях. В первую очередь очищаем подходы к подъездам, крыльцам, пешеходные связи вдоль жилых домов, а также ведущие к контейнерным площадкам и к остановкам общественного транспорта. Также в период обильных снегопадов выполняется осмотр жилищного фонда на предмет скопления снега и наледи на кровлях жилых домов.

В арсенале у жилищно-коммунальных и дорожных служб и маломеханизированная техника. Ручные подметальные машины, снегоуборщики и мотоблоки. Большая часть отечественного производителя. А при сильном снегопаде используют привычный крупногабаритный трактор.

Алина Трус:

Расскажите, как вы оцениваете вообще эту зиму? Работы гораздо больше, чем в предыдущие годы? Наталья Щербаченя, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилфонда КУП «ЖКХ №2 Фрунзенского района г.Минска»:

Конечно, особенно в самом начале года. Январь нам показал, какой должна быть настоящая зима. Поэтому коммунальные службы района очень активно приступили к уборке дворовых территорий от снега. У нас ежедневно задействовано от 19 до 34 единиц техники. Порядка 345-350 работников по комплексной уборке у нас убирают территорию. Также можно сказать, что трудовые организации района, трудовые коллективы активно помогают нам с этим вопросом. Учреждения образования, КОТОСы. Участвуют в уборке снега и жители столицы. Для удобства горожан организовали пункты выдачи инвентаря. Всего их 84.