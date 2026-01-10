В Миннеаполисе проходят массовые протесты после убийства женщины агентом антимиграционной службы

Антимиграционная политика США окончательно вышла за рамки человечности. Об этом заявили протестующие в Миннеаполисе. Повод для ярости – гибель Рене Гуд, матери троих детей. 8 января ее буквально ни за что в упор застрелили сотрудники антимиграционного бюро. Демонстрация превратилась в осаду отелей, где укрываются федеральные агенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас Вашингтон всеми способами пытается скрыть улики. ФБР отстранило прокуратуру штата Миннесоты от дела. Американские чиновники утверждают, что девушка пыталась сбить агента на машине, и называют произошедшее самообороной. Но видео в соцсетях рисует иную картину. На кадрах машина девушки уже начала движение в другую сторону от офицеров. Однако полицейский в маске догнал автомобиль, а затем хладнокровно выстрелил прямо в открытое окно.

Вся Америка призывает Белый дом ответить за политику, которая превратила закон в лицензию на убийство. Протестная волна также накрыла Нью-Йорк, Сиэтл, Чикаго и Лос-Анджелес.