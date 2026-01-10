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Расчистка транспортной инфраструктуры от снега идёт непрерывно – Минтранс

10 января 2026 13:35
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Снег, хотя и не такой интенсивности, продолжает идти. На расчистке республиканских и местных дорог работают почти 3,5 тысячи человек и около 2,5 тысячи единиц спецтехники. Главное – обеспечить пропускную способность автомобильных и железных магистралей, безопасность авиаполетов, подчеркивают в Минтрансе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расчистка транспортной инфраструктуры от снега идёт непрерывно – Минтранс-2

Там отмечают, что Национальный аэропорт Минск функционирует штатно, продолжая справляться с последствиями непогоды. Сегодня, 10 января, там организован субботник: выведен дополнительный персонал для уборки снега на территории привокзальной площади, стоянках, подъездных путях. 

Привлечено свыше 300 сотрудников различных служб и подразделений. Прикладываются максимальные усилия для стабильной и бесперебойной работы всей инфраструктуры аэропорта.

# Погода в Беларуси # зима # снег # Природные катаклизмы

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