«Надо же, как раз и Президент встречает». Алёна Дзиодзина отправилась на родину Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Яркий пример «деревни будущего» – Александрия. Малая родина Президента страны. Туда отправились Алена Дзиодзина и Юлия Мычка. Первая выступила в роли блогера, вторая стала папарацци, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вокруг ее имени немало сплетен и слухов. Среди версий, кто же она на самом деле, звучало даже такое предположение – подполковник КГБ. Между тем психолога из Риги и соавтора рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды» Алену Дзиодзину после «Большого разговора с Президентом» все чаще узнают на улице. А она и не скрывает своей симпатии к главе государства. Более того, едет к нему на родину, чтобы дополнить личные впечатления мнениями его земляков. Как рождаются первые штрихи нового видеоблога, видела Юлия Мычка.

Сегодня я здесь, чтобы дополнить свои впечатления и посмотреть на главу государства еще раз глазами тех людей, которые знают его, возможно, дольше и лучше, чем я. Маленькая сумочка и телефон – это весь багаж Алены Дзиодзионой. Вместо технического вооружения – море эмоций и неожиданная удача на самом старте. В первые минуты съемок главный герой сюжета неожиданно появляется в кадре.

Ура, Президент летит! Так, ну надо же, как раз и Президент встречает на своей родине.

Увидеть Президента на малой родине для местных жителей не сенсация, а вот гость из Латвии, да еще с такой необычной миссией – диковинка. Почему пока еще гражданка другого государства с белорусскими корнями так рьяно поддерживает чужую страну? Или для нее она не чужая?

Алена Дзиодзина, психолог:

Начнем с того, что у меня абсолютно белорусская душа. Я приезжала сюда довольно часто еще до того, как началась вся эта политическая ситуация в Беларуси. Теперь я здесь еще и для того, чтобы помочь посильным образом спасти страну, чтобы она осталась такой, какой я ее знаю, какой я ее люблю. И если я что-то со своей стороны могу для нее сделать, то я готова.

Маршрут Алены – это несколько точек на карте, которые так или иначе связаны с судьбой Президента. Но до них еще надо добраться, а мы по просьбе психолога тормозим на каждом повороте. Даже местные коровы вызывают у нее восторг. Такого чуда в Латвии не встретишь. Молоко, по словам нашей попутчицы, там делают из порошка.

Привет, красавица. Можно я к тебе поближе подойду? Ты меня на рога не поднимешь? Не так часто приходится видеть настоящую, живую корову.

На смену бескрайним желтым полям, по которым сразу видно, что здесь есть хозяин, приходят изумрудные леса. В их тени спрятано поистине святое место, куда едут паломники со всего мира. Испить святой воды, окунуться в купели и загадать сокровенное желание. К благоустройству александрийского источника Президент с сыновьями приложил руку в прямом смысле слова. Трофимова криница не пустует и в будний день.

Пенсионеры из Могилева приехали сюда, чтобы набрать святой воды. И пока Алена только готовится задать новым знакомым свои вопросы, они опережают ее своими. Оказывается, могилевчане беспрерывно, все восемь часов, следили за «Большим разговором с Президентом» и Алену узнали. Могилевские пенсионеры признались: за событиями августа 2020-го следили с валерьянкой под рукой.

– Думали, чтобы наш Президент остался. Не дай бог эта Тихановская, то уже все – конец, мы уже в Польше или Литве, Беларуси нашей не будет. Это молодежь наша не понимает. Им не доходит. Они, может, когда-нибудь поймут, но сейчас до них не доходит.

– Примеров же много. Взять Грузию, Украину – что там творится? Разве так можно жить? Кто-то живет хорошо. А народ-то как живет?