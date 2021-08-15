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«Надо же, как раз и Президент встречает». Алёна Дзиодзина отправилась на родину Александра Лукашенко

15 августа 2021 18:16
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Новости Беларуси. Яркий пример «деревни будущего» – Александрия. Малая родина Президента страны. Туда отправились Алена Дзиодзина и Юлия Мычка. Первая выступила в роли блогера, вторая стала папарацци, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вокруг ее имени немало сплетен и слухов. Среди версий, кто же она на самом деле, звучало даже такое предположение – подполковник КГБ. Между тем психолога из Риги и соавтора рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды» Алену Дзиодзину после «Большого разговора с Президентом» все чаще узнают на улице. А она и не скрывает своей симпатии к главе государства. Более того, едет к нему на родину, чтобы дополнить личные впечатления мнениями его земляков.

Как рождаются первые штрихи нового видеоблога, видела Юлия Мычка.

«Надо же, как раз и Президент встречает». Алёна Дзиодзина отправилась на родину Александра Лукашенко-1

Сегодня я здесь, чтобы дополнить свои впечатления и посмотреть на главу государства еще раз глазами тех людей, которые знают его, возможно, дольше и лучше, чем я.

Маленькая сумочка и телефон – это весь багаж Алены Дзиодзионой. Вместо технического вооружения – море эмоций и неожиданная удача на самом старте. В первые минуты съемок главный герой сюжета неожиданно появляется в кадре.

«Надо же, как раз и Президент встречает». Алёна Дзиодзина отправилась на родину Александра Лукашенко-4

Ура, Президент летит! Так, ну надо же, как раз и Президент встречает на своей родине.

«Надо же, как раз и Президент встречает». Алёна Дзиодзина отправилась на родину Александра Лукашенко-7

Увидеть Президента на малой родине для местных жителей не сенсация, а вот гость из Латвии, да еще с такой необычной миссией – диковинка. Почему пока еще гражданка другого государства с белорусскими корнями так рьяно поддерживает чужую страну? Или для нее она не чужая?

«Надо же, как раз и Президент встречает». Алёна Дзиодзина отправилась на родину Александра Лукашенко-10

Алена Дзиодзина, психолог:
Начнем с того, что у меня абсолютно белорусская душа. Я приезжала сюда довольно часто еще до того, как началась вся эта политическая ситуация в Беларуси. Теперь я здесь еще и для того, чтобы помочь посильным образом спасти страну, чтобы она осталась такой, какой я ее знаю, какой я ее люблю. И если я что-то со своей стороны могу для нее сделать, то я готова.

«Надо же, как раз и Президент встречает». Алёна Дзиодзина отправилась на родину Александра Лукашенко-13

Маршрут Алены – это несколько точек на карте, которые так или иначе связаны с судьбой Президента. Но до них еще надо добраться, а мы по просьбе психолога тормозим на каждом повороте. Даже местные коровы вызывают у нее восторг. Такого чуда в Латвии не встретишь. Молоко, по словам нашей попутчицы, там делают из порошка.

«Надо же, как раз и Президент встречает». Алёна Дзиодзина отправилась на родину Александра Лукашенко-16

Привет, красавица. Можно я к тебе поближе подойду? Ты меня на рога не поднимешь? Не так часто приходится видеть настоящую, живую корову.

«Надо же, как раз и Президент встречает». Алёна Дзиодзина отправилась на родину Александра Лукашенко-19

На смену бескрайним желтым полям, по которым сразу видно, что здесь есть хозяин, приходят изумрудные леса. В их тени спрятано поистине святое место, куда едут паломники со всего мира. Испить святой воды, окунуться в купели и загадать сокровенное желание. К благоустройству александрийского источника Президент с сыновьями приложил руку в прямом смысле слова. Трофимова криница не пустует и в будний день.

«Надо же, как раз и Президент встречает». Алёна Дзиодзина отправилась на родину Александра Лукашенко-22

Пенсионеры из Могилева приехали сюда, чтобы набрать святой воды. И пока Алена только готовится задать новым знакомым свои вопросы, они опережают ее своими. Оказывается, могилевчане беспрерывно, все восемь часов, следили за «Большим разговором с Президентом» и Алену узнали. Могилевские пенсионеры признались: за событиями августа 2020-го следили с валерьянкой под рукой.

«Надо же, как раз и Президент встречает». Алёна Дзиодзина отправилась на родину Александра Лукашенко-25

– Думали, чтобы наш Президент остался. Не дай бог эта Тихановская, то уже все – конец, мы уже в Польше или Литве, Беларуси нашей не будет. Это молодежь наша не понимает. Им не доходит. Они, может, когда-нибудь поймут, но сейчас до них не доходит.
– Примеров же много. Взять Грузию, Украину – что там творится? Разве так можно жить? Кто-то живет хорошо. А народ-то как живет?

«Надо же, как раз и Президент встречает». Алёна Дзиодзина отправилась на родину Александра Лукашенко-28

Алена Дзиодзина:
Как вам кажется, что ему помогло устоять? Ведь на самом деле человек прошел уникальный путь, он сделал то, что не удавалось сделать многим.

– Вот как в Украине, возьмем Януковича. Сел в вертолет и оставил страну. И что получилось? А он молодец – взял автомат и ходил там с автоматом. Он показал и на конференции сказал, что пусть и армия, а я бы с сыновьями своими встал, взял бы автомат и защищал бы Беларусь.

Школьная учительница Александра Лукашенко: он накормил вас, Беларусь накормил, что вам ещё надо? Читайте далее.

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