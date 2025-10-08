Что можно купить в Минске на сельхозярмарке? Показываем ассортимент

Настасья Пинчук, корреспондент: Ярмарка урожая – это калейдоскоп вкусов и ароматов, от сочных яблок до душистого меда.

Сочные помидоры, хрустящие огурцы, сладкий перец, цветная капуста. Сельскохозяйственные ярмарки способны удивить и порадовать даже самого избалованного покупателя. Помимо овощей и фруктов, здесь предлагают свежую рыбу и мясные деликатесы, цветы и саженцы. Свою продукцию в столицу привезли как небольшие фермерские хозяйства, так и крупные предприятия со всей страны.

Мы приехали из Витебской области, здесь нам нравится, что народа много. Хорошо встречают. И здесь мы чувствуем себя как дома. Пасека у нас с 40-х годов. Папа был пчеловодом.

Площадка у «Чужовка-Арены» – самая крупная локация для сезонной торговли. Покупателей здесь ждут каждые выходные до 16:00.