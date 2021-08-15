«Вам хочу предложить искусственный мех». Чем ведущую СТВ удивила белорусская лёгкая промышленность?

Новости Беларуси. Отправились в магазины с председателем «Беллегпрома» Татьяной Лугиной и попробовали выбрать в универмаге школьную форму, а также поговорили о санкциях. Эксклюзив в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Артюх, политический обозреватель:

Мне бы хотелось подобрать что-нибудь для себя.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

С удовольствием, пойдемте. Юлия Артюх:

Татьяна Алексеевна, к осеннему сезону что можно на меня найти? Стильное, конечно, хочется красивое и теплое. Татьяна Лугина:

Я вам хочу предложить искусственный мех. Молодежь очень любит.