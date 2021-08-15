«Вам хочу предложить искусственный мех». Чем ведущую СТВ удивила белорусская лёгкая промышленность?

Новости Беларуси. Отправились в магазины с председателем «Беллегпрома» Татьяной Лугиной и попробовали выбрать в универмаге школьную форму, а также поговорили о санкциях.
Эксклюзив в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Отправились в магазины с председателем «Беллегпрома» Татьяной Лугиной и попробовали выбрать в универмаге школьную форму, а также поговорили о санкциях.
Эксклюзив в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Артюх, политический обозреватель:
Мне бы хотелось подобрать что-нибудь для себя.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
С удовольствием, пойдемте.
Юлия Артюх:
Татьяна Алексеевна, к осеннему сезону что можно на меня найти? Стильное, конечно, хочется красивое и теплое.
Татьяна Лугина:
Я вам хочу предложить искусственный мех. Молодежь очень любит.
Юлия Артюх:
Здорово, конечно. Никогда бы не подумала, что мне подойдет.
Татьяна Лугина:
Через месяц, но, мне кажется, уже сегодня можно не только школьную одежду подобрать, но и женскую осеннюю тоже.
Юлия Артюх:
Татьяна Алексеевна, вы меня сегодня порадовали и как женщину, и как маму.