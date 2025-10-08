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Новый телеканал «Спорт ТВ» в Беларуси стартует 10 октября

08 октября 2025 12:05
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ЗАО «Столичное телевидение» объявляет о запуске специализированного спортивного телеканала «Спорт ТВ».

Решение о выведении спортивного контента из эфира СТВ в отдельный канал продиктовано стремлением к более целенаправленной и качественной подаче спортивных трансляций. 

Новый телеканал «Спорт ТВ». Что будет в эфире – рассказал гендиректор СТВ Александр Осенко

В последние месяцы телекомпания представила зрителям масштабные события: ЕВРО-2024, матчи Лиги наций УЕФА, квалификационные игры к чемпионату Европы, а также поединки Лиги конференций УЕФА. Однако программная концепция СТВ не предполагает регулярного присутствия спортивного контента, что и стало основанием для запуска нового проекта.

«Спорт ТВ» сосредоточится на трансляции ведущих международных турниров и ключевых событий белорусского спорта. Старт вещания запланирован на 10 октября в 16:45 с матча европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 между национальными сборными Казахстана и Лихтенштайна.

Канал будет доступен через кабельных операторов по всей стране на 11-й кнопке.

# Спорт Беларуси # Столичное телевидение # Телевидение

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