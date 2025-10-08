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Хоккеисты «Динамо-Молодечно» выиграли 10-й матч кряду

08 октября 2025 12:08
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На ледовых аренах нашей страны продолжаются противостояния чемпионата Беларуси по хоккею. По итогам поединков в турнирной таблице изменился лидер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теперь на вершине «Динамо-Молодечно». Команда продлила победную серию, выиграв 10-й матч кряду. Подопечные Игоря Руфа дома разгромили аутсайдера сезона «Могилев» – 8:1. Дубли в составе хозяев оформили Тимофей Ковгореня и Денис Баранов. Таким образом, динамовцы вышли на единоличное первое место, поскольку минская «Юность» проиграла смоленскому «Славутичу» – 3:5.

# Хоккей

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