Хоккеисты «Динамо-Молодечно» выиграли 10-й матч кряду

На ледовых аренах нашей страны продолжаются противостояния чемпионата Беларуси по хоккею. По итогам поединков в турнирной таблице изменился лидер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теперь на вершине «Динамо-Молодечно». Команда продлила победную серию, выиграв 10-й матч кряду. Подопечные Игоря Руфа дома разгромили аутсайдера сезона «Могилев» – 8:1. Дубли в составе хозяев оформили Тимофей Ковгореня и Денис Баранов. Таким образом, динамовцы вышли на единоличное первое место, поскольку минская «Юность» проиграла смоленскому «Славутичу» – 3:5.