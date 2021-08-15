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«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?

15 августа 2021 17:58
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Новости Беларуси. Какое будущее сулит жизнь белорусской деревне и в чем социальный аспект аграрного сектора? Это главные вопросы белорусов, проживающих за пределами Минской кольцевой автодороги, а это каждые четыре из пяти жителей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?-1

О том, что важно большинству, на неделе во время рабочей поездки в Рогачевский район говорил Александр Лукашенко. Президент рассказал, почему в стране так поддерживают сельхозпредприятия, и буквально на пальцах объяснил суть проекта «Деревня будущего». Напомним, он определяет государственную стратегию развития сельских населенных пунктов.

Из агрогородка Тихиничи, где, кажется, будущее уже наступило, с подробностями Александр Добриян.

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Безусловно, залог благосостояния Тихиничей – местное сельхозпредпритие. Одно из самых успешных хозяйств области ежедневно отправляет на переработку столько же молока, как несколько небольших районов.

«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?-3

Юрий Васильцов, директор ОАО «Тихиничи»:
Мы сегодня в день производим 100 тонн – валовое производство молока составляет, 96 мы ежедневно реализуем при товарности 94 %. Реализуем все молоко, 100 % сорта «экстра».

«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?-5

Физкультурно-оздоровительный комплекс, которому могут позавидовать жители даже областного центра, в Тихиничах появился чуть больше 10 лет назад. Бассейны, тренажеры, спортивные поля и корты не стоят без дела.

«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?-7

Цены жителям агрогородка по карману. Например, 8 занятий в бассейне или в тренажерном зале обойдутся в 28 рублей.

«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?-9

Андрей Романов, заведующий ФОК «Тихиничи»:
Люди ведут здоровый образ жизни. После трудных рабочих будней или после тяжелого рабочего дня прийти, восстановиться здесь, отдохнуть. Не то что некоторые: о, пошел бегать – устаешь. Нет, они отдыхают этим, они живут. Они отдохнули. Если человек хорошо отдохнул, завтра хорошо поработает.

«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?-11
«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?-12

Помимо любителей, на базе ФОК обосновалась районная СДЮШОР № 1. Здесь растят будущих чемпионов, и это определенно социальный лифт для одаренных ребят из глубинки. Культивируют в Тихиничах тяжелую атлетику и плавание.

«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?-14

Александр Колобков, воспитанник СДЮШОР № 1 Рогачевского района:
Тут можно заниматься плаванием, спортом, в тренажерке, спортивном зале. Даже играть в бадминтон и теннис.

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«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?-16

Кстати, спортивная база вкупе с отличным отелем посреди сельской идиллии пользуется спросом не только у жителей агрогородка.

«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?-18
«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?-19

Сюда на спортивные сборы регулярно приезжают россияне: только уехали москвичи, завтра заезжает команда из Санкт-Петербурга.

«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?-21

Александр Добриян, корреспондент:
Еще один штрих в общую картину – 200 оригинальных работ мастеров советской школы живописи. И это вовсе не картинная галерея – самая обыкновенная школа. Именно здесь постигает азы науки семиклассница Софья Выдронок, а также 270 самых юных жителей агрогородка Тихиничи.

Они дорожат тем, что имеют и ценят общие успехи. Это их родина, их жизнь. И они с любовью и гордостью рассказывают о ней. Впервые лично Президенту страны. Среди ключевых вопросов беседы – какой будет белорусская «деревня будущего»? Для наглядности Александр Лукашенко берет в руки мел и объясняет идею так, чтобы каждому стало понятно – вёска без поддержки не останется.

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Сами Тихиничи попали в первую группу. Всего в стране 170 таких базовых сельских населенных пунктов. Некоторые из них еще предстоит подтянуть до уровня «деревни будущего», но здесь уже многое сделано, позади несколько реализованных государственных программ.

«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?-23

Сложнее ситуация с центральными усадьбами бывших колхозов и совхозов, которые после присоединения к более успешным хозяйствам зачастую теряют и прежний лоск и, что важнее, население. Именно здесь должен наиболее явно проявиться социальный аспект государственной поддержки аграриев. Взял землю, зарабатываешь на ней деньги – будь добр, позаботься о людях.

Процветание небольших деревень во многом на совести агропроизводителей. Например, в зоне ответственности ОАО «Тихиничи» таких 14. А с предстоящим присоединением еще одного небольшого сельхозпредприятия будет и вовсе два десятка. И каждая из них должна иметь будущее.

# Сельское хозяйство # Александр Лукашенко # Александр Добриян # Наталья Выдронок # Юрий Васильцов # Любовь Лысенко # Андрей Романов # Софья Выдронок

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