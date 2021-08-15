«Здесь мы чувствуем спокойствие». Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят своё будущее?

Новости Беларуси. Какое будущее сулит жизнь белорусской деревне и в чем социальный аспект аграрного сектора? Это главные вопросы белорусов, проживающих за пределами Минской кольцевой автодороги, а это каждые четыре из пяти жителей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О том, что важно большинству, на неделе во время рабочей поездки в Рогачевский район говорил Александр Лукашенко. Президент рассказал, почему в стране так поддерживают сельхозпредприятия, и буквально на пальцах объяснил суть проекта «Деревня будущего». Напомним, он определяет государственную стратегию развития сельских населенных пунктов. Из агрогородка Тихиничи, где, кажется, будущее уже наступило, с подробностями Александр Добриян. Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика? Безусловно, залог благосостояния Тихиничей – местное сельхозпредпритие. Одно из самых успешных хозяйств области ежедневно отправляет на переработку столько же молока, как несколько небольших районов.

Юрий Васильцов, директор ОАО «Тихиничи»:

Мы сегодня в день производим 100 тонн – валовое производство молока составляет, 96 мы ежедневно реализуем при товарности 94 %. Реализуем все молоко, 100 % сорта «экстра».

Физкультурно-оздоровительный комплекс, которому могут позавидовать жители даже областного центра, в Тихиничах появился чуть больше 10 лет назад. Бассейны, тренажеры, спортивные поля и корты не стоят без дела.

Цены жителям агрогородка по карману. Например, 8 занятий в бассейне или в тренажерном зале обойдутся в 28 рублей.

Андрей Романов, заведующий ФОК «Тихиничи»:

Люди ведут здоровый образ жизни. После трудных рабочих будней или после тяжелого рабочего дня прийти, восстановиться здесь, отдохнуть. Не то что некоторые: о, пошел бегать – устаешь. Нет, они отдыхают этим, они живут. Они отдохнули. Если человек хорошо отдохнул, завтра хорошо поработает.

Помимо любителей, на базе ФОК обосновалась районная СДЮШОР № 1. Здесь растят будущих чемпионов, и это определенно социальный лифт для одаренных ребят из глубинки. Культивируют в Тихиничах тяжелую атлетику и плавание.

Александр Колобков, воспитанник СДЮШОР № 1 Рогачевского района:

Тут можно заниматься плаванием, спортом, в тренажерке, спортивном зале. Даже играть в бадминтон и теннис. Здесь есть то, чего нет в других странах. Эта женщина переехала из Украины в Беларусь и рассказывает о своей жизни

Кстати, спортивная база вкупе с отличным отелем посреди сельской идиллии пользуется спросом не только у жителей агрогородка.

Сюда на спортивные сборы регулярно приезжают россияне: только уехали москвичи, завтра заезжает команда из Санкт-Петербурга.

Александр Добриян, корреспондент:

Еще один штрих в общую картину – 200 оригинальных работ мастеров советской школы живописи. И это вовсе не картинная галерея – самая обыкновенная школа. Именно здесь постигает азы науки семиклассница Софья Выдронок, а также 270 самых юных жителей агрогородка Тихиничи. Они дорожат тем, что имеют и ценят общие успехи. Это их родина, их жизнь. И они с любовью и гордостью рассказывают о ней. Впервые лично Президенту страны. Среди ключевых вопросов беседы – какой будет белорусская «деревня будущего»? Для наглядности Александр Лукашенко берет в руки мел и объясняет идею так, чтобы каждому стало понятно – вёска без поддержки не останется. Читайте также: «Ты посмотри, сколько у него места свободного». Какой совет дал Александр Лукашенко на агропредприятии «Тихиничи»? Лукашенко: мы поддерживаем сельское хозяйство, потому что они смотрят за деревнями, а это люди «Но чтобы мы особо на горло не наступали». К «Тихиничам» присоединят ещё одно хозяйство, и вот что сказал Лукашенко Сами Тихиничи попали в первую группу. Всего в стране 170 таких базовых сельских населенных пунктов. Некоторые из них еще предстоит подтянуть до уровня «деревни будущего», но здесь уже многое сделано, позади несколько реализованных государственных программ.