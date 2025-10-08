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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Ухане

08 октября 2025 12:04
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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира категории 1000 в Ухане. Первая ракетка мира начала борьбу со второго круга, где ее соперницей стала Ребекка Шрамкова из Словакии, у которой 68-е место планетарного топа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко, первая ракетка планеты:
Очень рада вернуться в этот прекрасный город. Без поддержки на трибунах мне было бы намного тяжелее сегодня. После долгой паузы в игре не сразу нашла свой теннис в первом сете, но по ходу матча я становилась все увереннее. Благодаря этому мне удалось перевернуть ход поединка. Ребекка играла сегодня очень хорошо, было тяжело ей противостоять. Очень радует и веселит то, как каждый год здесь меня встречают. Конечно, это приятно. Все вышеперечисленное мотивирует меня выступать здесь хорошо и показывать положительный результат.

Первый сет остался за оппоненткой – 6:4, во втором сильнее была уже белорусская теннисистка – 6:3, она же закрепила успех в третьей партии – 6:1. Следующей соперницей Арины станет россиянка Людмила Самсонова.

# Теннис

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