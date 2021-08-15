Есть то, чего нет в других странах. Эта женщина переехала из Украины в Беларусь и рассказывает о своей жизни

Новости Беларуси. Какое будущее сулит жизнь белорусской деревне и в чем социальный аспект аграрного сектора? Это главные вопросы белорусов, проживающих за пределами Минской кольцевой автодороги, а это каждые четыре из пяти жителей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сухие цифры хороши в отчете. В жизни куда более убедительны горящие глаза работников. Особенно тех, кому есть с чем сравнивать. Любовь Лысенко переехала в Беларусь из украинского Николаева, променяв жаркое черноморское солнце на теплый белорусский прием. За шесть лет сделала карьеру и сегодня заведует молочно-товарной фермой.

Любовь Лысенко, заведующая молочно-товарной фермой ОАО «Тихиничи»:

Мне иногда кажется, если так можно сказать, мне кажется, что он разбаловал нас, людей, тем, что у нас здесь есть больше того, чего нет в других странах. К молодежи, к семье, к соцкультбыту… Ребенок занимается спортом, мы точно так же семьей ходим в тренажерный зал три раза в неделю. Это стоит ценить и нести в сердце с любовью.