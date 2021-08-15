Прямой эфир

Есть то, чего нет в других странах. Эта женщина переехала из Украины в Беларусь и рассказывает о своей жизни

15 августа 2021 17:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какое будущее сулит жизнь белорусской деревне и в чем социальный аспект аграрного сектора? Это главные вопросы белорусов, проживающих за пределами Минской кольцевой автодороги, а это каждые четыре из пяти жителей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Есть то, чего нет в других странах. Эта женщина переехала из Украины в Беларусь и рассказывает о своей жизни-1

Сухие цифры хороши в отчете. В жизни куда более убедительны горящие глаза работников. Особенно тех, кому есть с чем сравнивать. Любовь Лысенко переехала в Беларусь из украинского Николаева, променяв жаркое черноморское солнце на теплый белорусский прием. За шесть лет сделала карьеру и сегодня заведует молочно-товарной фермой.

Есть то, чего нет в других странах. Эта женщина переехала из Украины в Беларусь и рассказывает о своей жизни-4

Любовь Лысенко, заведующая молочно-товарной фермой ОАО «Тихиничи»:
Мне иногда кажется, если так можно сказать, мне кажется, что он разбаловал нас, людей, тем, что у нас здесь есть больше того, чего нет в других странах. К молодежи, к семье, к соцкультбыту… Ребенок занимается спортом, мы точно так же семьей ходим в тренажерный зал три раза в неделю. Это стоит ценить и нести в сердце с любовью.

Есть то, чего нет в других странах. Эта женщина переехала из Украины в Беларусь и рассказывает о своей жизни-7

Как живет семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика? Подробнее здесь.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Александр Добриян # Любовь Лысенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?
15 августа 2021 17:58

Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?

Григорий Азарёнок: «Как шаман с бубном он скакал вокруг курса рубля, умоляя его падать. Но рубль крепнет, а чалые не устают позориться»
15 августа 2021 17:33

Григорий Азарёнок: «Как шаман с бубном он скакал вокруг курса рубля, умоляя его падать. Но рубль крепнет, а чалые не устают позориться»

Президент Беларуси: они говорят, что Лукашенко перекидывает нам мигрантов – факты на стол
15 августа 2021 17:33

Президент Беларуси: они говорят, что Лукашенко перекидывает нам мигрантов – факты на стол