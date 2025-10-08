Белорусские парламентарии встретились с коллегами из Вьетнама

Укрепить законодательную основу двусторонних отношений. На стратегическое партнерство работают парламентарии Беларуси и Вьетнама. В Минск с первым визитом прибыла межпарламентская группа дружбы «Вьетнам – Беларусь» Национального собрания Социалистической Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна придает важное значение укреплению дружественных связей и развитию всестороннего сотрудничества. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси во время встречи с гостями.

Но прежде чем обсудить совместные проекты, Игорь Сергеенко высказал слова соболезнования гражданам Вьетнама, которые пострадали от разрушительного тайфуна.

В деловой части встречи были названы приоритетные задачи парламентского сотрудничества: это реализация достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях. Благодаря политической воле лидеров двух стран партнерство носит стратегический характер.