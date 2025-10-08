Белорусские парламентарии встретились с коллегами из Вьетнама
Укрепить законодательную основу двусторонних отношений. На стратегическое партнерство работают парламентарии Беларуси и Вьетнама. В Минск с первым визитом прибыла межпарламентская группа дружбы «Вьетнам – Беларусь» Национального собрания Социалистической Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна придает важное значение укреплению дружественных связей и развитию всестороннего сотрудничества. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси во время встречи с гостями.
Но прежде чем обсудить совместные проекты, Игорь Сергеенко высказал слова соболезнования гражданам Вьетнама, которые пострадали от разрушительного тайфуна.
В деловой части встречи были названы приоритетные задачи парламентского сотрудничества: это реализация достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях. Благодаря политической воле лидеров двух стран партнерство носит стратегический характер.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам:
Сегодня мы вкладываем очень много в развитие парламентской дипломатии, которая позволяет нам защищать интересы и белорусского, и вьетнамского народа, в том числе на международных площадках.
Вы видите, что происходит в современном мире, идет геополитический разлом, и в отношении наших государств очень часто недружественными странами применяются необоснованные, несправедливые экономические ограничения. И сегодня важна роль депутатского корпуса и Социалистической Республики Вьетнам и Национального собрания Республики Беларусь, чтобы продвинуть наши интересы на международных площадках.
Туан Ань Нгуен, заместитель председателя комитета Национального собрания Вьетнама по делам депутатов:
Я считаю, что парламентарии играют важную роль в развитии сотрудничества между нашими странами. Мы как мост между Палатой представителей Беларуси и Национальным собранием Вьетнама. В рамках встречи мы обсудили, что необходимо, чтобы создать оптимальные условия для укрепления двухсторонних отношений и выстраивания законодательного коридора для взаимодействия во всех областях.
Стороны высказали уверенность в том, что вступившее недавно в силу соглашение о взаимной отмене виз активизирует бизнес-контакты и будет способствовать развитию туризма. К слову, на следующей неделе состоится первый прямой рейс национальной авиакомпании «Белавиа», который свяжет Минск и вьетнамский курорт Фукуок.