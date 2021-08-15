Школьная учительница Александра Лукашенко: он накормил вас, Беларусь накормил, что вам ещё надо?
Новости Беларуси. Яркий пример «деревни будущего» – Александрия. Малая родина Президента страны. Туда отправились Алена Дзиодзина и Юлия Мычка. Первая выступила в роли блогера, вторая стала папарацци, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вокруг ее имени немало сплетен и слухов. Среди версий, кто же она на самом деле, звучало даже такое предположение – подполковник КГБ. Между тем психолога из Риги и соавтора рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды» Алену Дзиодзину после «Большого разговора с Президентом» все чаще узнают на улице. А она и не скрывает своей симпатии к главе государства. Более того, едет к нему на родину, чтобы дополнить личные впечатления мнениями его земляков.
Как рождаются первые штрихи нового видеоблога, видела Юлия Мычка.
От Трофимовой криницы мы держим путь к человеку, кто уж точно лучше остальных знает Александра Григорьевича, а сердце болит за него, как за родного сына. Несмотря на почтенный возраст, а Татьяне Николаевне 97 лет, она бодра духом. За это время ее посетили сотни корреспондентов со всего мира. Все они интересовались личностью ее самого знаменитого ученика.
– А какие-то фотографии у вас есть, где есть Александр Григорьевич?
– Все разобрали. Вы, знаете, у меня, может быть, сотый уже корреспондент.
Про Сашу Лукашенко за эти годы она рассказывала так часто и так много, чтобы могла бы и сама написать увесистую книгу. Своему ученику она верит до последнего слова и сегодня. И не скрывает – плакала осенью 2020-го не раз.
Татьяна Карпеченко, классный руководитель А.Г. Лукашенко:
И когда эти события, мне запомнилось «Уходи, уходи!» А он, молодец, сказал: я уйду, только тогда, когда вы меня убьете. Ну, правильно, такого, говорю... Ну, будут новые президенты. Может быть, они в чем-то еще и лучше его, но такого, который разбирается и в сельском хозяйстве хорошо, и везде. И честный, и добросовестный, он хочет только добра. Честное слово, я плакала сидела. Боже мой, он накормил вас, Беларусь эту накормил. Это же под его руководством все это создавалось. Что вам еще надо? Живите, учитесь, работайте.
Алена Дзиодзина, психолог:
Наблюдая за Президентом, я чувствую, что порой он становится довольно сентиментальным, когда речь заходит о нашей стране. И слушая учительницу Александра Григорьевича, я понимаю, что это трепетное отношение к родной земле теплится в нем уже с детства. Он и теперь не говорит о Беларуси как о точке на карте. Он говорит о своем ребенке, которого вынес из огня на своих руках, и все это время растил его. Он отдал этому не только годы. Возможно, многим личным пришлось пожертвовать в интересах страны, и такая полная отдача на протяжении более четверти века возможна лишь при одном условии – если человек очень любит свою страну, иначе никак.
«Надо же, как раз и Президент встречает». Алёна Дзиодзина отправилась на родину Александра Лукашенко – подробности здесь.