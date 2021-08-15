Школьная учительница Александра Лукашенко: он накормил вас, Беларусь накормил, что вам ещё надо?

Новости Беларуси. Яркий пример «деревни будущего» – Александрия. Малая родина Президента страны. Туда отправились Алена Дзиодзина и Юлия Мычка. Первая выступила в роли блогера, вторая стала папарацци, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вокруг ее имени немало сплетен и слухов. Среди версий, кто же она на самом деле, звучало даже такое предположение – подполковник КГБ. Между тем психолога из Риги и соавтора рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды» Алену Дзиодзину после «Большого разговора с Президентом» все чаще узнают на улице. А она и не скрывает своей симпатии к главе государства. Более того, едет к нему на родину, чтобы дополнить личные впечатления мнениями его земляков. Как рождаются первые штрихи нового видеоблога, видела Юлия Мычка.

От Трофимовой криницы мы держим путь к человеку, кто уж точно лучше остальных знает Александра Григорьевича, а сердце болит за него, как за родного сына. Несмотря на почтенный возраст, а Татьяне Николаевне 97 лет, она бодра духом. За это время ее посетили сотни корреспондентов со всего мира. Все они интересовались личностью ее самого знаменитого ученика.

– А какие-то фотографии у вас есть, где есть Александр Григорьевич?

– Все разобрали. Вы, знаете, у меня, может быть, сотый уже корреспондент.

Про Сашу Лукашенко за эти годы она рассказывала так часто и так много, чтобы могла бы и сама написать увесистую книгу. Своему ученику она верит до последнего слова и сегодня. И не скрывает – плакала осенью 2020-го не раз.

Татьяна Карпеченко, классный руководитель А.Г. Лукашенко:

И когда эти события, мне запомнилось «Уходи, уходи!» А он, молодец, сказал: я уйду, только тогда, когда вы меня убьете. Ну, правильно, такого, говорю... Ну, будут новые президенты. Может быть, они в чем-то еще и лучше его, но такого, который разбирается и в сельском хозяйстве хорошо, и везде. И честный, и добросовестный, он хочет только добра. Честное слово, я плакала сидела. Боже мой, он накормил вас, Беларусь эту накормил. Это же под его руководством все это создавалось. Что вам еще надо? Живите, учитесь, работайте.