ЕС удалось ослабить, достигнутый в ходе саммита в Анкоридже, потенциал к заключению договоренностей по украинскому конфликту, пишет ТАСС.

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, большая часть положительного результата от саммита Москвы и Вашингтона исчерпана из-за усилий «сторонников войны до последнего украинца среди европейцев».

Сложившаяся в данный период ситуация – следствие деструктивной политики преимущественно стран-участниц Евросоюза. Россия, как указывает Рябков, проговаривает это открыто без двусмысленности.

Фото: kremlin.ru