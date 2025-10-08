Прямой эфир

Рябков: заданный на встрече Путина и Трампа импульс касательно Украины почти иссяк

08 октября 2025 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Рябков: заданный на встрече Путина и Трампа импульс касательно Украины почти иссяк-0

ЕС удалось ослабить, достигнутый в ходе саммита в Анкоридже, потенциал к заключению договоренностей по украинскому конфликту, пишет ТАСС.

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, большая часть положительного результата от саммита Москвы и Вашингтона исчерпана из-за усилий «сторонников войны до последнего украинца среди европейцев».

Сложившаяся в данный период ситуация – следствие деструктивной политики преимущественно стран-участниц Евросоюза. Россия, как указывает Рябков, проговаривает это открыто без двусмысленности. 

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Нобелевка по химии в 2025 году присуждена за разработку металлоорганических каркасов
08 октября 2025 10:57

Нобелевка по химии в 2025 году присуждена за разработку металлоорганических каркасов

При сходе оползня в Индии погибли 15 человек
08 октября 2025 10:54

При сходе оползня в Индии погибли 15 человек

В Петербурге застрелен архитектор Александр Супоницкий
08 октября 2025 10:31

В Петербурге застрелен архитектор Александр Супоницкий