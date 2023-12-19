Надо спасать мелиорацию как отрасль! Итоги совещания у Лукашенко

Порядок в мелиорации и на БНБК. В судьбу национального проекта и стратегические задачи в АПК вмешался Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К результатам выполняемых работ большие вопросы. Осушением болотистых земель и превращением их в сельхозугодья в Беларуси начали заниматься еще в 70-х. В процесс вложены колоссальные деньги. Теперь пришло время реконструкции этих земель. Почвы неплохие – треть от пахотных площадей – они принесут стране дополнительные доходы. Но... Поручения главы государства хорошо выполняются лишь на бумаге. Острые моменты содержательного совещания, проблемы и задачи, поставленные пред мелиоративной отраслью, в тему погрузился наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Состав – весомый, настроение – серьезное. Весь цвет аграрного пула, губернаторский корпус и главные лица правительства. Отдельной пикантности придает присутствие глав КГК и КГБ. Что называется, проходных совещаний у Президента не бывает. А это еще и конец года, подведение итогов. И тема злободневная. Бурное обсуждение началось уже в кулуарах до совещания. Мелиорация. Последние годы на контроле у Первого. А в уходящем году ни одна поездка в регион не обходилась без задач и поручений по мелиорации. «Работы непочатый край» – Президент оценил состояние сельского хозяйства Гомельской области. Беларусь среди мировых экспортеров продовольствия. А с молоком вообще попали «в десяточку». Далеко не везде, но отрасль становится роботизированной. Зачастую белорусы не привыкли гордиться достижениями. А глава государства вообще подвергает скептической ревизии наши успехи. Может, поэтому эти успехи у нас и есть. Санкции, борьба за рынки дальней дуги. Президент – о работе БНБК: «Дела обстоят не совсем так, как мы планировали».

БНБК – космос в промышленности. Предприятие – это сразу несколько заводов. Оценить можно только с вертолета. Символическую кнопку год назад нажал Президент. Тогда Первому показали бело-зеленый макет. Зеленые здания уже построены, белые – перспектива. Тогда перед Александром Лукашенко похвалились уже заработанными 100 миллионами долларов и пообещали в 23-м доход от продаж увеличить в 13 раз. Если без сложных биотехнологических терминов: продукция БНБК – это современные корма и витамины для повышения продуктивности в мясо-молочной отрасли и в рыбном хозяйстве. Но торгово-логистические цепочки – это как пептиды в аминокислотах – должны быть выстроены.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Решены проблемы укрепления руководства от имени государства: то есть войдет представитель государства, на которого возлагается функция контроля за работой предприятия для того, чтобы оно вышло на свою проектную мощность и обеспечило зарабатывание денег для возврата заемных ресурсов. Теперь на каждом совещания будет присутствовать представитель государства. На него возложена функция контроля. Некоторая часть акций БНБК в госактиве. Если кратко и конкретно, то БНБК – новая мировая компетенция Беларуси. Имиджевый проект, по которому судят о возможностях нашей страны. Благодаря аминокислотам Беларусь будет на языке. Но из-за нерасторопности и лени некоторых лиц упускаем значительную прибыль и выгоду. Особенно глубоко сегодня Президент копнул тему мелиорации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Договорились о необходимости с 2023 по 2025 год объемы мелиоративных мероприятий утроить по отношению к показателю 2021 года. Как мне докладывает профильный вице-премьер Леонид Константинович Заяц, утроили в этом году. Утроили? Утроили. Но что меня удивляет исходя из ваших писаний: все поломано, все изломано, из сотни траншеекопателей только один работает и прочее, и прочее. Спасать надо мелиорацию как отрасль. А как же в три раза увеличили за этот год? Вы что, лопатами копали траншеи? Подробности. Люди на болоте – это не про литературный шедевр. Это про вынужденные условия хозяйствования белорусов. Важно, что в свое время по решению Первого в стране сохранили и мелиоративные компетенции, и саму систему ПМС. Без этого было значительно сложнее работать. На восстановление мелиорационной вертикали ушли бы огромные деньги. Леонид Заяц:

2 миллиона 800 тысяч гектаров мелиорированных земель. 33 % земли у нас мелиорировано. В стране созданы специальные мелиоративные предприятия, которые обязаны сегодня от имени страны выполнять техническое обслуживание земель: подчищать каналы, вырубать кустарники, обкашивать каналы, следить за тем, чтобы не заболачивались эти земли, и своевременно проводить культуртехнические мероприятия.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Глубоко погружаться в тему мелиорации в светлых и уютных интерьерах Дворца Независимости можно лишь образно. Именно эта сфера деятельности для АПК является тем самым маяком, который поможет вывести даже самые захудалые хозяйства к новым показателям, даже самых заболоченных мест. Лицом к мелиорации повернулись вовремя. По поручению Президента, как говорят врачи, разработали специальные протоколы. Как будут возвращать к жизни запущенные земли, показали наглядно. Техники тогда нагнали знатно. Все – время показательных выступлений закончено – резюмировал сегодня глава государства. Лукашенко – правительству: я все вижу, где вы работаете, а где нет! Вы занимаетесь показухой!

В белом зале обнажили самые характерные проблемы мелиорации. Первое – финансирование и отчеты. На что идут деньги, куда их тратят. Или даже так – списывают. На культуротехнику вместо мелиорации. Получился ликбез и урок политической филологии от Президента. Александр Лукашенко:

8 миллиардов долларов у нас экспорт по сельхозпродукции. Чего нам не хватает? Земельных ресурсов? А у нас осваивают, у нас деньги осваивают, вы понимаете? И везде мне пишут в справках, даже председатель КГК: «не освоено» и прочее. Слава богу, что не освоено, не закопали в землю деньги! Читайте здесь. Глагол «осваивать» в сочетании с существительным «деньги» с этого дня в стране – идеологическая ошибка. Как ни убеждали Президента, но финансирование прежнее, а вот объемы работ увеличили на 20 %.