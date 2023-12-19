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Президент – о работе БНБК: «Дела обстоят не совсем так, как мы планировали»

19 декабря 2023 17:58
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Новости Беларуси. Только труд – другого пути к успеху у экспортоориентированной экономики, не избалованной углеводородами, нет. Наш внутренний капитал – это земля. Улучшить подходы к ее использованию – значит увеличить общегосударственную прибыль. Про это речь на сегодняшнем совещании. Речь про удобрения и состояние земель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент – о работе БНБК: «Дела обстоят не совсем так, как мы планировали»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уже год как состоялось торжественное открытие уникального масштабного производства БНБК. Мы в свое время да и сейчас гордимся этим производством. Для старта его работы были созданы все условия. Однако по представленным документам вижу, что дела обстоят не совсем так, как мы планировали. Есть существенные недоработки и проблемы по загрузке мощностей завода, сбыту готовой продукции. Все это негативно влияет на финансовые показатели БНБК. Я хочу, чтобы вы понимали: это имиджевый проект, очень важный технологический проект для нашей страны. Вы знаете, во что он обошелся не только мне, но и государству.

Лукашенко – правительству: я все вижу, где вы работаете, а где нет! Вы занимаетесь показухой!

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко

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