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Лукашенко – правительству: я всё вижу, где вы работаете, а где нет! Вы занимаетесь показухой!

19 декабря 2023 17:35
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Порядок в мелиорации и на БНБК. В судьбу национального проекта и стратегические задачи в АПК вмешался Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К результатам выполняемых работ большие вопросы. Осушением болотистых земель и превращением их в сельхозугодья в Беларуси начали заниматься еще в 70-х. В процесс вложены колоссальные деньги. Теперь пришло время реконструкции этих земель. Почвы неплохие – треть от пахотных площадей – они принесут стране дополнительные доходы. Но... Поручения главы государства хорошо выполняются лишь на бумаге.

Лукашенко – правительству: я всё вижу, где вы работаете, а где нет! Вы занимаетесь показухой! -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там, где я пролетаю над Шкловским районом, как будто после войны. Собрали всю технику на одном пятачке. Красиво, хорошо. Но меня убивает то, что вы показухой занимаетесь. Я же по всей стране летаю и вижу, где вы работаете, где – нет. Отсюда родилась эта мелиорация, отсюда я понимаю, что эти земли надо спасти. Если мы это не сделаем… Наши дети в интернете сидят, покупают и думают, что там растут картошка и капуста. Нам надо это спасти и сделать задел для наших детей, чтобы они понимали, как работать. Но вы работаете как временщики. Что меня поражает, Леонид Константинович, вы деревенский человек, всю жизнь проработавший на земле. Я же вас предупреждал. «Нет, у меня все схвачено. Совещание. Я селектор провел». Я говорю, на селекторе тебе лапши на уши навешают, поди сам посмотри, проконтролируй, как эти мелиораторы работают.

«Кустарники будете вырубать топором и лопатами!» Президент раскритиковал работу по мелиорации.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко

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