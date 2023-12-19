Лукашенко призвал жёстче относится к временщикам
Порядок в мелиорации и на БНБК. В судьбу национального проекта и стратегические задачи в АПК вмешался Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К результатам выполняемых работ большие вопросы. Осушением болотистых земель и превращением их в сельхозугодья в Беларуси начали заниматься еще в 70-х. В процесс вложены колоссальные деньги. Теперь пришло время реконструкции этих земель. Почвы неплохие – треть от пахотных площадей – они принесут стране дополнительные доходы. Но... Поручения главы государства хорошо выполняются лишь на бумаге.
Ход совещания уже обсуждает блогосфера. В соцсетях пошутили: от мелиораторов мокрого места не осталось. Но а если серьезно, кампания по реконструкции мелиоративных систем – такой же знаковый проект, как, например, создание агрогородков. Тогда спасли село, сейчас – возвращаем к жизни пахотные земли. Поэтому самые жесткие требования Президента оправданы.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Пишут одно, а на самом деле другое! Поэтому пришлось их вот так вот пересчитывать. Александр Григорьевич, ответственных много кто, 100 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это как?
– Кому выговоры – 50 штук…
– Слушайте, не стыдно перед журналистами: ему 60 лет, а вы его перевоспитываете.
– Александр Григорьевич, 13 уголовных дел, 10 человек уволено по дискредитирующим обстоятельствам.
– И где они?
– Конкретно уволенные? Пока не могу доложить…
– Ну, наказали – уволили, а они уже в частных структурах сидят, в три раза больше зарабатывают и над вами посмеиваются. Невозможно такое?
– Возможно.
– Вот в этом стиле и ваши работы. Тут решение приняли, а там что? Это, Роман Александрович, называется временщики.
С этого совещания его участники возвращались со своими портфелями и домашним заданием. Впрочем, не только в правительстве или губернаторы, хотя это их прямая зона ответственности, виновны в ошибках. Каждый на местах должен выкладываться, занимаясь своей деятельностью. Отдельная отрасль нужна стране не просто для того, чтобы вырубать кустарники. У мелиораторов долгие годы было затишье, сейчас придется забыть о выходных и отпусках.
Этого требует экономика и запросы мирового рынка – впереди планету ждет глобальная засуха. А значит, запрос на продукты питания будет расти. Непростительно, когда мелиораторы подмочат репутацию агрария.
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