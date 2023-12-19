Лукашенко призвал жёстче относится к временщикам

Порядок в мелиорации и на БНБК. В судьбу национального проекта и стратегические задачи в АПК вмешался Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К результатам выполняемых работ большие вопросы. Осушением болотистых земель и превращением их в сельхозугодья в Беларуси начали заниматься еще в 70-х. В процесс вложены колоссальные деньги. Теперь пришло время реконструкции этих земель. Почвы неплохие – треть от пахотных площадей – они принесут стране дополнительные доходы. Но... Поручения главы государства хорошо выполняются лишь на бумаге.

Ход совещания уже обсуждает блогосфера. В соцсетях пошутили: от мелиораторов мокрого места не осталось. Но а если серьезно, кампания по реконструкции мелиоративных систем – такой же знаковый проект, как, например, создание агрогородков. Тогда спасли село, сейчас – возвращаем к жизни пахотные земли. Поэтому самые жесткие требования Президента оправданы. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Пишут одно, а на самом деле другое! Поэтому пришлось их вот так вот пересчитывать. Александр Григорьевич, ответственных много кто, 100 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.