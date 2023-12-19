«Кустарники будете вырубать топором и лопатами!» Президент раскритиковал работу по мелиорации

Ситуация далека от идеальной. Александр Лукашенко обратил внимание на существенные недостатки БНБК и раскритиковал работу по мелиорации. Эти темы стали ключевыми на совещании 19 декабря во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По обоим направлениям у Президента к ответственным лицам большие вопросы. Что касается биотехнологической корпорации, то у нее основательные недоработки по загрузке мощностей, сбыту готовой продукции. А ведь проект амбициозный и имиджевый, да и внимание Александра Лукашенко к нему пристальное.

Расходятся показания профильных специалистов и в вопросе мелиорации. Осушением болотистых земель и превращением их в сельхозугодия в Беларуси начали заниматься еще в 70-х. В эту работу вложены колоссальные деньги. Резонно, что должен быть и результат. Но что получается, с одной стороны, Президенту докладывают об увеличении объемов мелиоративных мероприятий аж в три раза, с другой стороны – в стране неисправно более 700 единиц техники для этих работ, а с третьей – специалисты и вовсе предлагают проводить не осушение переувлажненных земель, а заниматься вырубкой кустарников, раскорчевкой и подобного рода вопросами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но, что меня удивляет, исходя из ваших писаний: все поломано, все изломано, из сотни траншеекопателей только один работает и прочее, и прочее. Спасать надо мелиорацию как отрасль. А как же в три раза увеличили за этот год? Вы что, лопатами копали траншеи? Или вы хотите выдать желаемое за действительное? Не получится. И вообще, Роман Александрович [Роман Головченко, премьер-министр Беларуси – прим. ред.], меня настораживают некоторые направления работы правительства, мягко говоря. Вы провалили эти поручения. Это что, практикой становится правительства? Это недопустимо. Со мной это не прокатит. Губернаторы обязались ввести в сельскохозяйственный оборот в этом году 110 тысяч гектаров мелиоративных земель. Как мне докладывают, в отдельных областях ситуация с выполнением далека от идеальной. Для ее исправления правительство с облисполкомами инициируют изменение структуры выполняемых работ с концентрацией ресурсов на культуртехнической мелиорации.

Роман Александрович, если вы не понимаете, что это такое, так хоть доложите, кто это такой умный. Культуртехника и мелиорация хоть и похожи, но разные вещи. Это я вам объясняю и другим, Зайцу [Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси – прим. ред.] прежде всего. Культуртехника это там, где мы загадили сельскохозяйственные угодья и там начал расти хмызняк, его надо вырубать, приводить сельскохозяйственные угодья в нормальный вид. Вот она, культуртехника. А мелиорация это уже более серьезные вещи. Не получилось копать и прокладывать дрены, спасать сельскохозяйственные угодья серьезным образом, вы мне подкидываете инициативу все это перевести в культуртехнические работы. А завтра вы предложите деньги, которые отпущены на мелиорацию, более серьезные, перекинуть на вырубку кустарников. Так вот мое решение: кустарники, Роман Александрович, будете вырубать топором и лопатами. Это должны делать сельскохозяйственные предприятия – культуртехнические мероприятия. А мелиорацию будем вести так, как положен по науке.