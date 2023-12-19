«Кустарники будете вырубать топором и лопатами!» Президент раскритиковал работу по мелиорации
Ситуация далека от идеальной. Александр Лукашенко обратил внимание на существенные недостатки БНБК и раскритиковал работу по мелиорации. Эти темы стали ключевыми на совещании 19 декабря во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По обоим направлениям у Президента к ответственным лицам большие вопросы. Что касается биотехнологической корпорации, то у нее основательные недоработки по загрузке мощностей, сбыту готовой продукции. А ведь проект амбициозный и имиджевый, да и внимание Александра Лукашенко к нему пристальное.
Расходятся показания профильных специалистов и в вопросе мелиорации. Осушением болотистых земель и превращением их в сельхозугодия в Беларуси начали заниматься еще в 70-х. В эту работу вложены колоссальные деньги. Резонно, что должен быть и результат. Но что получается, с одной стороны, Президенту докладывают об увеличении объемов мелиоративных мероприятий аж в три раза, с другой стороны – в стране неисправно более 700 единиц техники для этих работ, а с третьей – специалисты и вовсе предлагают проводить не осушение переувлажненных земель, а заниматься вырубкой кустарников, раскорчевкой и подобного рода вопросами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но, что меня удивляет, исходя из ваших писаний: все поломано, все изломано, из сотни траншеекопателей только один работает и прочее, и прочее. Спасать надо мелиорацию как отрасль. А как же в три раза увеличили за этот год? Вы что, лопатами копали траншеи? Или вы хотите выдать желаемое за действительное? Не получится. И вообще, Роман Александрович [Роман Головченко, премьер-министр Беларуси – прим. ред.], меня настораживают некоторые направления работы правительства, мягко говоря. Вы провалили эти поручения. Это что, практикой становится правительства? Это недопустимо. Со мной это не прокатит. Губернаторы обязались ввести в сельскохозяйственный оборот в этом году 110 тысяч гектаров мелиоративных земель. Как мне докладывают, в отдельных областях ситуация с выполнением далека от идеальной. Для ее исправления правительство с облисполкомами инициируют изменение структуры выполняемых работ с концентрацией ресурсов на культуртехнической мелиорации.
Роман Александрович, если вы не понимаете, что это такое, так хоть доложите, кто это такой умный. Культуртехника и мелиорация хоть и похожи, но разные вещи. Это я вам объясняю и другим, Зайцу [Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси – прим. ред.] прежде всего. Культуртехника это там, где мы загадили сельскохозяйственные угодья и там начал расти хмызняк, его надо вырубать, приводить сельскохозяйственные угодья в нормальный вид. Вот она, культуртехника. А мелиорация это уже более серьезные вещи. Не получилось копать и прокладывать дрены, спасать сельскохозяйственные угодья серьезным образом, вы мне подкидываете инициативу все это перевести в культуртехнические работы. А завтра вы предложите деньги, которые отпущены на мелиорацию, более серьезные, перекинуть на вырубку кустарников. Так вот мое решение: кустарники, Роман Александрович, будете вырубать топором и лопатами. Это должны делать сельскохозяйственные предприятия – культуртехнические мероприятия. А мелиорацию будем вести так, как положен по науке.
Я вас предупреждал тысячу раз, потому что мною именем революции принято решение по финансированию этих работ. Я вас предупреждал, что мы отрываем, как я часто говорю, от лекарств и прочего для того, чтобы спасти земли сельскохозяйственного назначения. Потому что 8 миллиардов долларов у нас экспорт по сельхозпродукции. Чего нам не хватает? Земельных ресурсов? Так у нас же простаивают как минимум полмиллиона гектар (больше даже) – то, что мы наметили по мелиорации. Надо спасти то, что сегодня можно и нужно спасти. Более того, там, где мелиорировали, безобразное отношение, ужасное. Вложили бешеные деньги, сделали поле, как только дождь прошел – как стояла вода посреди поля, так и стоит. Туда никто с плугом и бараной не заходит, зачем мы это делаем?
Что касается состояния техники, то здесь у Президента жесткое требование: она должна отработать максимальный срок. А это уже вопрос хозяйского подхода на местах. Не раз эту проблему разбирали и на уровне Президента, приводили конкретные примеры того, как под забором простаивают машины, которые, если бы не вмешались, попросту списали и просили денег уже на новые.
Все подробности – в нашем следующем выпуске.