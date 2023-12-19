«Много болтовни, мало дела!» Лукашенко раскритиковал правительство за использование траншеекопателей

Порядок в мелиорации и на БНБК. В судьбу национального проекта и стратегические задачи в АПК вмешался Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К результатам выполняемых работ большие вопросы. Осушением болотистых земель и превращением их в сельхозугодья в Беларуси начали заниматься еще в 70-х. В процесс вложены колоссальные деньги. Теперь пришло время реконструкции этих земель. Почвы неплохие – треть от пахотных площадей – они принесут стране дополнительные доходы. Но... Поручения главы государства хорошо выполняются лишь на бумаге.

Про технику тоже договорились. Кстати, пару лет назад после инспекции мастерских и методов хранения дорогостоящей техники Президент принял ряд громких кадровых решений. Одно из них коснулось и Леонида Зайца. Сегодня глава государства дал время для исправления ошибок: от ремонта экскаваторов до создания специальных мелиоративных единиц. Дедлайн – апрель.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Цитирую: «В республике имеется 101 траншеекопатель, из которых 99 полностью самортизированы», – пишет Головченко. Скажи честно, ты подписал то, что тебе подсунули, или ты сам посчитал? Вот честно!

– Каждый, конечно, не проверяли…

– Садись, спасибо! Мы же уже говорили насчет техники. В Гомельской области я вам показал неисправный трактор, неисправленная сеялка, комбайн. Неисправные – давайте вернем в центры восстановления, и начали восстанавливать. Эти восстановленные, отремонтированные единицы в три, вы мне говорили, раза дешевле.