«Много болтовни, мало дела!» Лукашенко раскритиковал правительство за использование траншеекопателей
Порядок в мелиорации и на БНБК. В судьбу национального проекта и стратегические задачи в АПК вмешался Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К результатам выполняемых работ большие вопросы. Осушением болотистых земель и превращением их в сельхозугодья в Беларуси начали заниматься еще в 70-х. В процесс вложены колоссальные деньги. Теперь пришло время реконструкции этих земель. Почвы неплохие – треть от пахотных площадей – они принесут стране дополнительные доходы. Но... Поручения главы государства хорошо выполняются лишь на бумаге.
Про технику тоже договорились. Кстати, пару лет назад после инспекции мастерских и методов хранения дорогостоящей техники Президент принял ряд громких кадровых решений. Одно из них коснулось и Леонида Зайца. Сегодня глава государства дал время для исправления ошибок: от ремонта экскаваторов до создания специальных мелиоративных единиц. Дедлайн – апрель.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Цитирую: «В республике имеется 101 траншеекопатель, из которых 99 полностью самортизированы», – пишет Головченко. Скажи честно, ты подписал то, что тебе подсунули, или ты сам посчитал? Вот честно!
– Каждый, конечно, не проверяли…
– Садись, спасибо! Мы же уже говорили насчет техники. В Гомельской области я вам показал неисправный трактор, неисправленная сеялка, комбайн. Неисправные – давайте вернем в центры восстановления, и начали восстанавливать. Эти восстановленные, отремонтированные единицы в три, вы мне говорили, раза дешевле.
– В два!
– В два раза дешевле! Если комбайн или сеялка стоит 100 тысяч долларов, восстановленная (она отличная, как новая) – стоит 50 тысяч.
– Комбайн получился 201 тысячу, при новой стоимости в 520 тысяч.
– В три раза! Комбайн дешевле в три раза! Работать на нем можно. В январе 23-го года вы докладывали, что на основании явок мелиоративных организаций разработали и утвердили план производства специализированной техники компании «АМКОДОР» и создание сервисных центров по гарантийному обслуживанию. Где это? Где!
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларусь:
По этому году должны были закупить 626 машин в целом всех предприятий. Отдали 460, то есть 73 %.
– Я про «АМКОДОР». Вы же приходили и плакались за «АМКОДОР» вместе с Головченко: помочь надо, деньги выделить. Мы куда деньги выделяем! Слишком много болтовни, а мало дела. Если с апреля не начнут работать траншеекопатели все, которые там должны быть на учете. Это вам [Василий Герасимов, председатель КГК Беларуси – прим. ред.] задача: всех посадить, найти статью и посадить, публично вас предупреждаю!
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