«Персональный спрос с каждого». Лукашенко дал время чиновникам разобраться с мелиоративной отраслью

Навести порядок в мелиоративной отрасли до апреля 2024 года. Такое поручение по итогам совещания во Дворце Независимости дал Александр Лукашенко. К результатам выполняемых работ у Президента большие вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раскритиковал Александр Лукашенко чиновников и руководителей хозяйств за безобразное отношение к технике. Итогами совещания с журналистами поделился вице-премьер Леонид Заяц.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Президент подверг критике землепользователей, которым переданы земли после мелиорации, и они не эффективно используются. Где-то не засеваются вовремя, где-то зарастает кустарником. Этого не должно быть. Должен быть персональный спрос с каждого. Поэтому вся техника мелиоративная, которая числится сегодня на балансе мелиоративных организаций, по требованию Президента должна быть отремонтирована до апреля. Экскаваторы, бульдозеры, траншеекопатели. У нас лишних денег нет, с учетом перечня машин, которые у нас есть, будем работать и выполнять все эти объемы.

Обсуждали на совещании и проблемы БНБК. По итогам принято решение укрепить руководство БНБК представителем государства, который будет контролировать работу предприятия.