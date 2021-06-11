«Надо мной в детстве не смеялись». Бодипозитивные девушки о своей жизни

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Что такое современный бодипозитив? Это утверждение, когда человек, вне зависимости от того, как он выглядит, хорошо или плохо, должен вызывать уважение к себе, и его должны все любить.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Как бы, неплохо, с первого взгляда вызывает уважение такое отношение к себе. Хотелось бы обратиться к нашим гостям с вопросами. Алена Родовская:

У меня сразу вопрос к Юлии, потому что мы с вами одного возраста. Были ли в детстве, еще в Советском Союзе, насмешки или какие-то уколы, что вы немного более пышная, чем все остальные девчонки?

Юлия Богданович, инженер-химик:

Все мы разные, все мы прекрасные, каждый отвечает за себя и за то, что он посылает в мир. Конечно, у каждого человека бывают и клички из детства, необязательно это по поводу фигуры. Екатерина Забенько:

У вас с детства, как считается, лишний вес? Кстати, согласны ли вы с тем, что у вас лишний вес? Юлия Богданович:

Я росла в хорошей семье с психологическими границами и защитой, поэтому если кто-то где-то кого-то обзывал, это меня не касалось. Если я захочу гамбургер, то съем его. Модель plus-size рассказала, как поддерживает форму Екатерина Забенько:

Как вас защищали родители? Они, например, узнавали от вашего преподавателя, что дети над вами насмехаются, приходили в школу и пытались поговорить с учителями и детьми? Юлия Богданович:

Начнем с того, что надо мной в детстве не издевались. Екатерина Забенько:

Я это и хотела уточнить. С детства у вас такой проблемы не было?

Юлия Богданович:

У меня такой проблемы не было, потому что я всегда была в своем весе крупнее, чем обычные дети, но это не мешало мне дружить, общаться, учиться. Алена Родовская:

Вот, сила характера, обаяния, харизмы. Екатерина Забенько:

То есть, комплекса из детства не было сформировано? «Нет, я ужасная». У кого больше комплексов, полных или худых? Юлия Богданович:

Комплекса не было. Алена Родовская:

Ванесса, а у вас как? Екатерина Забенько:

Комплексуют все, кто находится рядом, да? Пускай это беспокоит их, а не меня.

Ванесса Морская, модель, блогер:

Это очень хорошо сказано, на самом деле. У меня международная семья, как я ее называю. Папа темненький, мама светленькая. Екатерина Забенько:

Откуда ваш папа? Ванесса Морская:

Мой папа из Нигерии, поэтому так и получилось. Если рассматривать воспитание со стороны мамы, то оно было – не обращай внимания, что тебе скажут. Папа, наоборот, возносил меня всегда – ты королева, ты принцесса, не слушай, что тебе говорят, ты просто невероятная, ты красивая, твои формы прекрасны. Я с детства была полненькой, после 11 класса располнела еще больше, даже потом худела. Алена Родовская:

Ванесса, вы только что сказали, что после 11 класса все-таки решили похудеть и похудели. Почему? Ванесса Морская:

Нет, сначала было не так. Я познакомилась с мужчиной, с которым мы уже долгое время вместе. Он повар, готовит просто изумительно, мечта любой девушки – не готовить абсолютно. Екатерина Забенько:

Вероятность диеты отпала сама собой.