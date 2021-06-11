«Надо мной в детстве не смеялись». Бодипозитивные девушки о своей жизни
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Что такое современный бодипозитив? Это утверждение, когда человек, вне зависимости от того, как он выглядит, хорошо или плохо, должен вызывать уважение к себе, и его должны все любить.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Как бы, неплохо, с первого взгляда вызывает уважение такое отношение к себе. Хотелось бы обратиться к нашим гостям с вопросами.
Алена Родовская:
У меня сразу вопрос к Юлии, потому что мы с вами одного возраста. Были ли в детстве, еще в Советском Союзе, насмешки или какие-то уколы, что вы немного более пышная, чем все остальные девчонки?
Юлия Богданович, инженер-химик:
Все мы разные, все мы прекрасные, каждый отвечает за себя и за то, что он посылает в мир. Конечно, у каждого человека бывают и клички из детства, необязательно это по поводу фигуры.
Екатерина Забенько:
У вас с детства, как считается, лишний вес? Кстати, согласны ли вы с тем, что у вас лишний вес?
Юлия Богданович:
Я росла в хорошей семье с психологическими границами и защитой, поэтому если кто-то где-то кого-то обзывал, это меня не касалось.
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Екатерина Забенько:
Как вас защищали родители? Они, например, узнавали от вашего преподавателя, что дети над вами насмехаются, приходили в школу и пытались поговорить с учителями и детьми?
Юлия Богданович:
Начнем с того, что надо мной в детстве не издевались.
Екатерина Забенько:
Я это и хотела уточнить. С детства у вас такой проблемы не было?
Юлия Богданович:
У меня такой проблемы не было, потому что я всегда была в своем весе крупнее, чем обычные дети, но это не мешало мне дружить, общаться, учиться.
Алена Родовская:
Вот, сила характера, обаяния, харизмы.
Екатерина Забенько:
То есть, комплекса из детства не было сформировано?
«Нет, я ужасная». У кого больше комплексов, полных или худых?
Юлия Богданович:
Комплекса не было.
Алена Родовская:
Ванесса, а у вас как?
Екатерина Забенько:
Комплексуют все, кто находится рядом, да? Пускай это беспокоит их, а не меня.
Ванесса Морская, модель, блогер:
Это очень хорошо сказано, на самом деле. У меня международная семья, как я ее называю. Папа темненький, мама светленькая.
Екатерина Забенько:
Откуда ваш папа?
Ванесса Морская:
Мой папа из Нигерии, поэтому так и получилось. Если рассматривать воспитание со стороны мамы, то оно было – не обращай внимания, что тебе скажут. Папа, наоборот, возносил меня всегда – ты королева, ты принцесса, не слушай, что тебе говорят, ты просто невероятная, ты красивая, твои формы прекрасны. Я с детства была полненькой, после 11 класса располнела еще больше, даже потом худела.
Алена Родовская:
Ванесса, вы только что сказали, что после 11 класса все-таки решили похудеть и похудели. Почему?
Ванесса Морская:
Нет, сначала было не так. Я познакомилась с мужчиной, с которым мы уже долгое время вместе. Он повар, готовит просто изумительно, мечта любой девушки – не готовить абсолютно.
Екатерина Забенько:
Вероятность диеты отпала сама собой.
Ванесса Морская:
Да, и он готовил все что угодно, все изыски.
Алена Родовская:
А кормил только вас? Сам ел?
Ванесса Морская:
Конечно, как же без этого? Он ест еще в два раза больше, чем я, и очень стройный. Он готовил и говорил, что нужно доедать. Я это все доедала, и как-то, по щелчку пальцев, плюс 20 килограммов. И потом я похудела.
Алена Родовская:
За какой срок пришло 20 килограммов? Наверное, можно где-то за полгода, если не вести активный образ жизни?
Ванесса Морская:
Честно, я не знаю. Мы настолько сильно друг друга любили, а я вела активный образ жизни, всегда занималась танцами, и у меня до сих пор есть тренер.
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