«Нет, я ужасная». У кого больше комплексов: полных или худых?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Скажите, больше комплексов у людей, которые худые или plus size?
Наталья Евтихова, практикующий психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт, ведущая женских групп, тренингов и марафонов:
Гораздо тяжелее с более худыми.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Конечно, у тебя один лишний килограмм – ты уже несчастна.
Наталья Евтихова:
Если девушка полная, она говорит: да, я понимаю, вот тут хорошо, тут хорошо, тут не очень хорошо. Худенькая девушка – нет, я ужасная. Ей мужчина говорит, любит. Нет, это хуже.
Екатерина Забенько:
Сложнее будет победить булимию, чем ожирение?
Юлия Богданович, инженер-химик:
Бодипозитив – это не про лишний вес, это про принятие себя, каким бы ты ни был – с веснушками, толстыми коленками, короткими или длинными волосами. Все знают проблему – у кого прямые, хотят вьющиеся, у кого вьющиеся, выпрямляют. Не могут принять себя и разрешить себе лишнюю булочку ил лишнюю встречу, не читать на ночь, а просто заснуть или полистать телефон, ограничивая себя какими-то правилами, которые, наоборот, мешают.
Алена Родовская:
Вы готовы признаться, у вас есть какие-то комплексы?
Ванесса Морская, модель, блогер:
У меня нет комплексов.
Алена Родовская:
У тебя ни разу в жизни не было никакой истории?
Ванесса Морская:
У меня были комплексы, когда я набрала и мне все говорили, кроме папы, что нужно худеть, умрешь раньше времени, в 30 лет, никогда не родишь, ужас, целлюлит висит. А стою перед зеркалом, смотрю – боже, какая я великолепная, какая красивая. Да, висит, но это же мое, это же я. Смотрю на себя – пусть висит, ведь я же люблю это. Я считаю иначе. Если девушке не нравится свое тело, при этом она размера плюс, у нее больше вес, она его не принимает, тут две ситуации. Либо принимать себя, в первую, очередь, идти к психологу, это 100 %, без психолога с этим не справиться. Если она не принимает себя, то работает над собой. Если она, поработав над собой, встанет у зеркала и скажет: боже, какая я красивая, самая лучшая в мире – отлично, пусть живет, кайфует, танцует, поет, делает, что хочет и наслаждается жизнью.
Если я захочу гамбургер, то съем его. Модель plus size рассказала, как поддерживает форму – читать здесь.