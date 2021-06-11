«Нет, я ужасная». У кого больше комплексов: полных или худых?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Скажите, больше комплексов у людей, которые худые или plus size?

Наталья Евтихова, практикующий психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт, ведущая женских групп, тренингов и марафонов:

Гораздо тяжелее с более худыми. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Конечно, у тебя один лишний килограмм – ты уже несчастна. Наталья Евтихова:

Если девушка полная, она говорит: да, я понимаю, вот тут хорошо, тут хорошо, тут не очень хорошо. Худенькая девушка – нет, я ужасная. Ей мужчина говорит, любит. Нет, это хуже. Екатерина Забенько:

Сложнее будет победить булимию, чем ожирение?

Юлия Богданович, инженер-химик:

Бодипозитив – это не про лишний вес, это про принятие себя, каким бы ты ни был – с веснушками, толстыми коленками, короткими или длинными волосами. Все знают проблему – у кого прямые, хотят вьющиеся, у кого вьющиеся, выпрямляют. Не могут принять себя и разрешить себе лишнюю булочку ил лишнюю встречу, не читать на ночь, а просто заснуть или полистать телефон, ограничивая себя какими-то правилами, которые, наоборот, мешают. Алена Родовская:

Вы готовы признаться, у вас есть какие-то комплексы? Ванесса Морская, модель, блогер:

У меня нет комплексов.