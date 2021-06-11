Заметили, что набрали вес? Рассказываем, как понять, что пора идти к врачу

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Где та грань, после которой человек должен понимать, что пора идти к врачу? Когда он видит, что, вроде, и ест, как ел раньше, спортом занимается, а вес растет.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ:

Если брать медицинские стандарты, то это плюс пять-семь килограммов в течение последнего месяца. Если человек не справляется с этой ситуацией, то пора подумать, почему я с этим не справляюсь. Алена Родовская:

С чего нужно начинать? Алла Шепелькевич:

Сам справляешься – пожалуйста, если нет – нужно подойти к специалисту.

Алена Родовская:

Что будет предложено, какие-то гормональные анализы будут сделаны, гормональное зеркало так называемое? Алла Шепелькевич:

Нужно понимать, что 90 % людей с избыточной массой тела – это классическая избыточная масса тела или ожирение. Только 10 % – это какие-то эндокринные, заболевания желудочно-кишечного тракта, лекарственные средства и так далее. Алена Родовская:

Ожирение – это уже диагноз? С этим нужно будет жить, от него нельзя избавиться?