Заметили, что набрали вес? Рассказываем, как понять, что пора идти к врачу
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Где та грань, после которой человек должен понимать, что пора идти к врачу? Когда он видит, что, вроде, и ест, как ел раньше, спортом занимается, а вес растет.
Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ:
Если брать медицинские стандарты, то это плюс пять-семь килограммов в течение последнего месяца. Если человек не справляется с этой ситуацией, то пора подумать, почему я с этим не справляюсь.
Алена Родовская:
С чего нужно начинать?
Алла Шепелькевич:
Сам справляешься – пожалуйста, если нет – нужно подойти к специалисту.
Алена Родовская:
Что будет предложено, какие-то гормональные анализы будут сделаны, гормональное зеркало так называемое?
Алла Шепелькевич:
Нужно понимать, что 90 % людей с избыточной массой тела – это классическая избыточная масса тела или ожирение. Только 10 % – это какие-то эндокринные, заболевания желудочно-кишечного тракта, лекарственные средства и так далее.
Алена Родовская:
Ожирение – это уже диагноз? С этим нужно будет жить, от него нельзя избавиться?
Ванесса Морская, модель, блогер:
Так говорят, будто разделили на два лагеря: ожирение и здоровье. Согласитесь, спортсмены, которые выступают, – это тоже нездорово, это тоже нехорошее здоровье. Они тоже гробят здоровье, когда вкалывают очень много препаратов.
Алла Шепелькевич:
Мы намешали винегрет. Я просто профессионально 25 лет этим занимаюсь. Если это молодежная аудитория, как у нашей девушки, там совершенно свои задачи. Если это люди старше 40-45 лет, где есть ожирение, артериальная гипертензия, нарушение холестерина, сахарный диабет, болят суставы, спина – там совершенно другие вопросы. Зная это и работая с этими людьми много лет, я в нашей аудитории говорю профилактически. Вы просто задумайтесь.
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