Александр Лукашенко: мы должны идти к дебюрократизации всех систем в стране

Новости Беларуси. При совершенствовании института административных процедур важно не допустить бюрократии и сверхформализма. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 июня на совещании по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности, передает БЕЛТА.

Глава государства, говоря о корректировке административных процедур, обратил внимание на эффективность многоуровневой системы, которая будет в результате создана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не приведет ли она к сверхформализму и, что очень страшно, к бюрократии или крючкотворству на ведомственном или местном уровнях? Вот этого мы допустить никак не должны. Мы должны идти к дебюрократизации всех систем, схем, которые действуют в стране. Это главное.

По словам Президента, даже законы и законодательные акты иногда тонут в бюрократизме, лишнем согласовании, хождении по инстанциям.

Александр Лукашенко:

Забыли про «одно окно».

Президент во время совещания также затронул вопрос электронного взаимодействия между органами власти и субъектами хозяйствования.

Александр Лукашенко:

Позволит ли цифровизация сократить затраты и не допустить коррупционных предпосылок?

Предупреждаю: здесь не должно быть работы в дань моде – ах, цифровизация, компьютеризация, айфончики в руках и прочее. Это все хорошо, если это на пользу и если это понимают наши люди, а не отдельные 15-20 % населения. Если люди это воспринимают. Поэтому бежать надо не торопясь, но не опаздывать.