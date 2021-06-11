Если я захочу гамбургер, то съем его. Модель plus size рассказала, как поддерживает форму

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Как модель вы пользуетесь спросом? Я имею ввиду у тех, кто делает фотосессии, приглашает на подиумы, у тех, кто организует проекты?

Ванесса Морская, модель, блогер:

Конечно. В первую очередь, модель plus size – это что? Я должна так же занимать спортом, следить за своим питанием, фигурой. Это не значит, что я сегодня ем гамбургер, завтра – чизбургер, запиваю все колой, и повторите это на три. Нет. Естественно, я тоже должна следить за своим питанием, это очень важно. Я постоянно хожу на массаж B-flexy, чтобы не было явного целлюлита. Он есть, я его люблю, это хорошо, но если он будет больше, будет в кадре некрасиво. Екатерина Забенько:

То есть модели plus size тоже нужно следить за своей фигурой? Ванесса Морская:

Обязательно. Екатерина Забенько:

Боитесь ли вы похудеть, потому что можете потерять свою работу? Или вы спокойно могли бы перейти в другую категорию моделей? Ванесса Морская:

Бизнес plus size – это шикарный бизнес, там столько моделей! Вообще, plus size, может, девочки, я вас расстрою, – это от 46 размера и выше. Поэтому если у вас 46 размер одежды, поздравляю, вы уже считаетесь plus size, просто об этом никто не знает. Сейчас очень много разных моделей. Например, Стейси Холидэй. Она вообще весит 155 килограммов. Если я сегодня вечером приду и буду знать – господи, как я хочу гамбургер, я съем этот гамбургер, потому что я живу так, как я хочу.

Екатерина Забенько:

То есть, в отличие от обычных моделей, их карьере это никак не мешает? Может только пойти в плюс? Ванесса Морская:

Все должно быть в меру. У меня же есть план работы над собой. Я слежу за своими параметрами. Для модели plus size абсолютно не важен вес. Для нас самое главное – это параметры, чтобы была фигура песочные часы, узкая талия, бедра и грудь. Это основной критерий в моделинге. И рост, если вы подиумная модель. Я не подиумная модель, мне не хватило три сантиметра. Получается, что я тоже слежу за своим питанием, Но при этом, если я захочу чего-то, клубники с сахаром на ночь, я буду ее есть и чувствовать себя просто великолепно. Екатерина Забенько:

А потом будете сбрасывать фотографии нашему тренеру, который будет падать от этого в обморок. Ванесса, что пишут вам в комментариях в социальных сетях?

Ванесса Морская:

Я работаю в одной компании блогером. Когда я появилась в первый раз, было 250 тысяч просмотров IGTV. Кто разбирается в Instagram, тот знает, что это очень много. Было две тысячи комментариев, спрашивали: взять меняв команду или нет. Было только положительное. Но когда люди видят, что я наслаждаюсь своей жизнью, что я себя люблю, защищаю тех девушек plus size, которые не любят себя. Я рассказываю в блоге, как полюбить себя, что для этого нужно, хотя я не психолог, я не даю никакой правильной консультации. Я говорю о своем опыте, как это сделала я. Естественно, нужно же написать гадость. На работе обидели – сейчас напишу. Екатерина Забенько:

Как вы реагируете на такого рода комментарии? Ванесса Морская:

Поржу, а что? Екатерина Забенько:

Не обижаетесь, не удаляете? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Отвечаете? Ванесса Морская:

Нет, пусть висит.