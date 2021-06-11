Если я захочу гамбургер, то съем его. Модель plus size рассказала, как поддерживает форму
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Как модель вы пользуетесь спросом? Я имею ввиду у тех, кто делает фотосессии, приглашает на подиумы, у тех, кто организует проекты?
Ванесса Морская, модель, блогер:
Конечно. В первую очередь, модель plus size – это что? Я должна так же занимать спортом, следить за своим питанием, фигурой. Это не значит, что я сегодня ем гамбургер, завтра – чизбургер, запиваю все колой, и повторите это на три. Нет. Естественно, я тоже должна следить за своим питанием, это очень важно. Я постоянно хожу на массаж B-flexy, чтобы не было явного целлюлита. Он есть, я его люблю, это хорошо, но если он будет больше, будет в кадре некрасиво.
Екатерина Забенько:
То есть модели plus size тоже нужно следить за своей фигурой?
Ванесса Морская:
Обязательно.
Екатерина Забенько:
Боитесь ли вы похудеть, потому что можете потерять свою работу? Или вы спокойно могли бы перейти в другую категорию моделей?
Ванесса Морская:
Бизнес plus size – это шикарный бизнес, там столько моделей! Вообще, plus size, может, девочки, я вас расстрою, – это от 46 размера и выше. Поэтому если у вас 46 размер одежды, поздравляю, вы уже считаетесь plus size, просто об этом никто не знает. Сейчас очень много разных моделей. Например, Стейси Холидэй. Она вообще весит 155 килограммов. Если я сегодня вечером приду и буду знать – господи, как я хочу гамбургер, я съем этот гамбургер, потому что я живу так, как я хочу.
Екатерина Забенько:
То есть, в отличие от обычных моделей, их карьере это никак не мешает? Может только пойти в плюс?
Ванесса Морская:
Все должно быть в меру. У меня же есть план работы над собой. Я слежу за своими параметрами. Для модели plus size абсолютно не важен вес. Для нас самое главное – это параметры, чтобы была фигура песочные часы, узкая талия, бедра и грудь. Это основной критерий в моделинге. И рост, если вы подиумная модель. Я не подиумная модель, мне не хватило три сантиметра. Получается, что я тоже слежу за своим питанием, Но при этом, если я захочу чего-то, клубники с сахаром на ночь, я буду ее есть и чувствовать себя просто великолепно.
Екатерина Забенько:
А потом будете сбрасывать фотографии нашему тренеру, который будет падать от этого в обморок. Ванесса, что пишут вам в комментариях в социальных сетях?
Ванесса Морская:
Я работаю в одной компании блогером. Когда я появилась в первый раз, было 250 тысяч просмотров IGTV. Кто разбирается в Instagram, тот знает, что это очень много. Было две тысячи комментариев, спрашивали: взять меняв команду или нет. Было только положительное. Но когда люди видят, что я наслаждаюсь своей жизнью, что я себя люблю, защищаю тех девушек plus size, которые не любят себя. Я рассказываю в блоге, как полюбить себя, что для этого нужно, хотя я не психолог, я не даю никакой правильной консультации. Я говорю о своем опыте, как это сделала я. Естественно, нужно же написать гадость. На работе обидели – сейчас напишу.
Екатерина Забенько:
Как вы реагируете на такого рода комментарии?
Ванесса Морская:
Поржу, а что?
Екатерина Забенько:
Не обижаетесь, не удаляете?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Отвечаете?
Ванесса Морская:
Нет, пусть висит.
Юлия Богданович, инженер-химик:
Это проблема того, кто хейтит, кто пишет этот злобный комментарий.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Надо уметь работать с негативом. Нужно понимать, отторгать, такие блоки ставить. И все.
Ванесса Морская:
Как вам скажет и Наталья, психолог, что человек это делает потому, что он завидует. Значит, в нем такая проблема, поэтому он выливает сюда. Ох, сейчас гадость напишу, испорчу ей жизнь. А мы, наоборот, с друзьями смеемся. Я еще к себе в профиль закину, чтобы посмеяться. Зачем мне это принимать? У меня прекрасная жизнь. Еще на это смотреть? Тогда и плакать надо, тогда и худеть придется.
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