ОСВОД готовится к купальному сезону. Какие мероприятия проводят спасатели?
Новости Беларуси. За буйки не заплывать – это знают все. Какие еще меры предосторожности необходимо соблюдать у воды, узнаем в студии «Большого города» у начальника водолазно-спасательной службы столичного подразделения Республиканского ОСВОД Дмитрия Храпкова.
Екатерина Забенько, ведущая:
Пресловутое «за буйки не заплывать» еще актуально?
Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы столичного подразделения Республиканского ОСВОД:
Несомненно, ведь согласно «Правилам охраны жизни людей на водах Республики Беларусь» буи устанавливаются в местах, разрешенных для купания, 50 метров друг от друга, на 20 метров от удаления, от глубины 1,20 метра. Они сейчас установлены на 21 пляже, так что они актуальны.
Екатерина Забенько:
То есть на всех пляжах можно встретить буйки и заплывать за них по-прежнему нельзя?
Дмитрий Храпков:
На всех пляжах, где купание разрешено.
Екатерина Забенько:
Начался купальный сезон буквально с 1 мая – значит, у сотрудников ОСВОД наступили «горячие» деньки. Очень напряженное время, напряженная работа. Какими средствами вы сегодня располагаете: сотрудники, техника, инвентарь?
Дмитрий Храпков:
Купальный сезон у нас начинается с 1 мая и продлится до 30 сентября. Конечно, это прибавляет нам работы. У нас имеется восемь спасательных станций и девять сезонных спасательных постов, шесть из которых находятся в местах, запрещенных для купания в черте города.
Екатерина Забенько:
Там тоже есть необходимость, правильно?
Дмитрий Храпков:
Конечно. Необходимость есть в постах. Также в черте города у нас имеются три спасательные станции: Комсомольское озеро, Цнянское и спасательная станция «Дрозды». Остальные пять станций – в районе, за границами столицы.
Екатерина Забенько:
Достаточно ли они оборудованы? Насколько соответствуют всем современным условиям и требованиям?
Дмитрий Храпков:
Спасательные станции оснащены согласно нормам Положения о водолазно-спасательной службе. Это катера, мощные моторы, все водолазное снаряжение, штат подобран.
Екатерина Забенько:
Каким образом ОСВОД готовится к купальному сезону? Какие мероприятия проводит?
Дмитрий Храпков:
Проводится большая профилактическая работа с населением и в СМИ, и в разных учреждениях образования, и в трудовых коллективах. Также создаются специальные решения, рейды, графики, патрули с БРСМ, с МЧС, с милицией.
Екатерина Забенько:
Какие плоды приносит эта работа? Есть какая-то статистика? За последние годы уменьшилось число людей, которые оказываются в такой ситуации?
Дмитрий Храпков:
Если брать последние три года, то идет тенденция на снижение. Но еще рано об этом говорить, потому что купальный сезон только начнется.
Екатерина Забенько:
Какие технические средства находятся в вашем распоряжении?
Дмитрий Храпков:
У нас есть современные катеры, мощные лодочные моторы, современное водолазное снаряжение и грамотно подобранные люди. Это спортсмены, которые готовы оказывать помощь.
Екатерина Забенько:
Мы видим, какие спортсмены. Вам лично часто удается нырять, оказываться под водой? С какими целями?
Дмитрий Храпков:
Это больше тренировки, потому что лучший пример – это собственный пример, также обучение новых сотрудников.
Екатерина Забенько:
Кстати, у нас еще не оказываются услуги по дайвингу на минских водоемах? И есть ли там, что посмотреть?
Дмитрий Храпков:
Услуги такие не проводятся. Они проводятся только тогда, когда человек поступает на работу, проходит специальный курс обучения, только таким образом.
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