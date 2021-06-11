ОСВОД готовится к купальному сезону. Какие мероприятия проводят спасатели?

Новости Беларуси. За буйки не заплывать – это знают все. Какие еще меры предосторожности необходимо соблюдать у воды, узнаем в студии « Большого города » у начальника водолазно-спасательной службы столичного подразделения Республиканского ОСВОД Дмитрия Храпкова.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы столичного подразделения Республиканского ОСВОД:

Несомненно, ведь согласно «Правилам охраны жизни людей на водах Республики Беларусь» буи устанавливаются в местах, разрешенных для купания, 50 метров друг от друга, на 20 метров от удаления, от глубины 1,20 метра. Они сейчас установлены на 21 пляже, так что они актуальны.

Екатерина Забенько:

То есть на всех пляжах можно встретить буйки и заплывать за них по-прежнему нельзя?

Дмитрий Храпков:

На всех пляжах, где купание разрешено.

Екатерина Забенько:

Начался купальный сезон буквально с 1 мая – значит, у сотрудников ОСВОД наступили «горячие» деньки. Очень напряженное время, напряженная работа. Какими средствами вы сегодня располагаете: сотрудники, техника, инвентарь?

Дмитрий Храпков:

Купальный сезон у нас начинается с 1 мая и продлится до 30 сентября. Конечно, это прибавляет нам работы. У нас имеется восемь спасательных станций и девять сезонных спасательных постов, шесть из которых находятся в местах, запрещенных для купания в черте города.