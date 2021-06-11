Про индекс массы тела и психологическую модель ожирения. Где заканчивается бодипозитив и начинаются проблемы со здоровьем?
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Виктор, где эта грань – да, я полный, и это бодипозитив, или дело в пропорциях? Где эта грань стирается, когда человек воспринимается как бодипозитивный либо может спокойно ходить и говорить: мне еще до полноты далеко?
Виктор Шпаковский, фитнес-тренер, диетолог:
У нас одна жизнь, и каждый выбирает, в каком теле ее прожить. 100 или 50 килограммов – это выбор каждого, я его уважаю и очень спокойно к этому отношусь. Очень важно найти грань, а мне кажется, сейчас ее потеряли, между бодипозитивом, когда человек имеет лишний вес, но это не медицинское заболевание.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Это не проблема: иметь лишний вес, но хорошо выглядеть.
Виктор Шпаковский:
Со здоровьем все окей, никаких проблем. Мы перешагнули черту, я на бодипозитиве, могу есть все подряд, потом раз-два-три-четыре-пять, а у вас уже проблемы со здоровьем, и пока вы не придете к доктору, потому что, к сожалению, многие не слушают тренера, маму и папу – «нет, все нормально». А когда доктор сказал – вы знаете, у вас проблемы – тогда: ой, надо с этим что-то делать.
Алена Родовская:
Надо разгадать другую загадку. Ванесса сказала, что она…
Ванесса Морская, модель, блогер:
У меня не было проблем со здоровьем никогда.
Алена Родовская:
Подожди, это ты еще молоденькая.
Ванесса Морская
Дело не в этом.
Алена Родовская:
Вот это загадка – она поправилась на 20 килограммов, потом она говорит о том, что занималась танцами и еще ходила к персональному тренеру. Мы все прекрасно знаем – чтобы привести свой вес в норму, надо правильно питаться и ходить в спортзал, правильно? Объясните, пожалуйста.
Виктор Шпаковский:
Смотрите, пришел среднестатистический здоровый человек в тренажерный зал, реши скинуть пару-тройку лишних килограммов. Что происходит? Он, вроде как, подсчитал что-то и более-менее наладил питание, поубирал пищевой мусор, к примеру, и начал усиленно тренироваться. Вроде, он молодец, потеет, силовые тренировки, у него все классно.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
А результата нет.
Виктор Шпаковский:
Даже не то, что нет.
Екатерина Забенько:
Под вашим руководством было такое, что вы все делаете правильно, даете нужные советы, человек их выполняет, сбрасывает фотографии того, что он съел, а результата нет, и вы не понимаете, в чем дело?
Виктор Шпаковский:
Все очень просто. Либо человек врет, что он не ест, либо проблема в другом. Иногда человек болен, и это уже к врачу.
Алена Родовская:
У нас есть врач. Давайте послушаем Аллу Петровну.
Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ:
Я понимаю, что девушки увлеклись единственным мужчиной в нашей компании, но, с моей точи зрения, есть несколько сразу ложных установок. Для того чтобы понимать, что такое ожирение или избыточная масса тела, нужно о каких-то стандартах договориться.
Алена Родовская:
Может ли простой человек рассчитать свой индекс тела?
Алла Шепелькевич:
Давайте немножко по-другому начнем. У нас, например, есть две руки и две ноги. Для каждого человека понятно, что это норма. Так же в нормах физиологии существует соотношение роста и массы тела. То, что вы говорите – индекс массы тела.
Екатерина Забенько:
Сейчас, по последним признакам, меряют по талии, в первую очередь. Или индекс тела все еще актуален?
Алла Шепелькевич:
Это разные вещи. То, что касается индекса массы тела – соотношение роста и массы тела. Люди давно, с эпохи Гиппократа говорили о том, что нестройные умирают, к сожалению, чаще. Поэтому выяснили, что соотношение роста и массы тела, индекс от 18,5 до 25 – это состояние, как две руки и две ноги, норма.
Наталья Надольская:
Я знаю, что от 25 до 30 – это избыточный вес, а если индекс уже выше 30, то считается ожирением.
Алла Шепелькевич:
Что касается нормы до 25, 25-30 – избыточная масса тела, но это еще не ожирение.
Екатерина Забенько:
Я хочу к нашим героиням обратиться. Вы понимаете, о чем идет речь?
Юлия Богданович, инженер-химик:
Конечно, понимаем, просто мы как-то узко описываем бодипозитив – как просто избыточный вес.
Екатерина Забенько:
То есть пришли люди, которые говорят, что толстым быть плохо, а у нас программа про бодипозитив, про то, что полным быть хорошо.
Алла Шепелькевич:
То, что девушки выбирают такую ситуацию, – это прекрасно, они хорошо себя чувствуют, они позитивны, хорошо выглядят. Я как доктор абсолютно это поддерживаю. Другой вопрос, что немного ложное то, что такое бодипозитив. Я бы эти слова разделила. Есть такое понятие «психосоциальная модель ожирения», в которой 10 % – это наследственность, вторые 10 % – это наши заболевания, и самое важное, 80 % – это психологические причины.
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