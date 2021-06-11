Про индекс массы тела и психологическую модель ожирения. Где заканчивается бодипозитив и начинаются проблемы со здоровьем?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Виктор, где эта грань – да, я полный, и это бодипозитив, или дело в пропорциях? Где эта грань стирается, когда человек воспринимается как бодипозитивный либо может спокойно ходить и говорить: мне еще до полноты далеко?

Виктор Шпаковский, фитнес-тренер, диетолог:

У нас одна жизнь, и каждый выбирает, в каком теле ее прожить. 100 или 50 килограммов – это выбор каждого, я его уважаю и очень спокойно к этому отношусь. Очень важно найти грань, а мне кажется, сейчас ее потеряли, между бодипозитивом, когда человек имеет лишний вес, но это не медицинское заболевание. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Это не проблема: иметь лишний вес, но хорошо выглядеть. Виктор Шпаковский:

Со здоровьем все окей, никаких проблем. Мы перешагнули черту, я на бодипозитиве, могу есть все подряд, потом раз-два-три-четыре-пять, а у вас уже проблемы со здоровьем, и пока вы не придете к доктору, потому что, к сожалению, многие не слушают тренера, маму и папу – «нет, все нормально». А когда доктор сказал – вы знаете, у вас проблемы – тогда: ой, надо с этим что-то делать. Алена Родовская:

Надо разгадать другую загадку. Ванесса сказала, что она…

Ванесса Морская, модель, блогер:

У меня не было проблем со здоровьем никогда. Алена Родовская:

Подожди, это ты еще молоденькая. Ванесса Морская

Дело не в этом. Алена Родовская:

Вот это загадка – она поправилась на 20 килограммов, потом она говорит о том, что занималась танцами и еще ходила к персональному тренеру. Мы все прекрасно знаем – чтобы привести свой вес в норму, надо правильно питаться и ходить в спортзал, правильно? Объясните, пожалуйста. Виктор Шпаковский:

Смотрите, пришел среднестатистический здоровый человек в тренажерный зал, реши скинуть пару-тройку лишних килограммов. Что происходит? Он, вроде как, подсчитал что-то и более-менее наладил питание, поубирал пищевой мусор, к примеру, и начал усиленно тренироваться. Вроде, он молодец, потеет, силовые тренировки, у него все классно.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А результата нет. Виктор Шпаковский:

Даже не то, что нет. Екатерина Забенько:

Под вашим руководством было такое, что вы все делаете правильно, даете нужные советы, человек их выполняет, сбрасывает фотографии того, что он съел, а результата нет, и вы не понимаете, в чем дело? Виктор Шпаковский:

Все очень просто. Либо человек врет, что он не ест, либо проблема в другом. Иногда человек болен, и это уже к врачу. Алена Родовская:

У нас есть врач. Давайте послушаем Аллу Петровну.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ:

Я понимаю, что девушки увлеклись единственным мужчиной в нашей компании, но, с моей точи зрения, есть несколько сразу ложных установок. Для того чтобы понимать, что такое ожирение или избыточная масса тела, нужно о каких-то стандартах договориться. Алена Родовская:

Может ли простой человек рассчитать свой индекс тела? Алла Шепелькевич:

Давайте немножко по-другому начнем. У нас, например, есть две руки и две ноги. Для каждого человека понятно, что это норма. Так же в нормах физиологии существует соотношение роста и массы тела. То, что вы говорите – индекс массы тела. Екатерина Забенько:

Сейчас, по последним признакам, меряют по талии, в первую очередь. Или индекс тела все еще актуален?

Алла Шепелькевич:

Это разные вещи. То, что касается индекса массы тела – соотношение роста и массы тела. Люди давно, с эпохи Гиппократа говорили о том, что нестройные умирают, к сожалению, чаще. Поэтому выяснили, что соотношение роста и массы тела, индекс от 18,5 до 25 – это состояние, как две руки и две ноги, норма. Наталья Надольская:

Я знаю, что от 25 до 30 – это избыточный вес, а если индекс уже выше 30, то считается ожирением. Алла Шепелькевич:

Что касается нормы до 25, 25-30 – избыточная масса тела, но это еще не ожирение. Екатерина Забенько:

Я хочу к нашим героиням обратиться. Вы понимаете, о чем идет речь?