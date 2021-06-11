Заедаете стресс? Почему так происходит, рассказала психолог
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Мы провели небольшой эксперимент и в поисковых запросах посмотрели. Оказывается, самый популярный вопрос – как похудеть? А самый популярный ответ – перестать есть. Это, по-моему, еще Плисецкая говорила.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мы уже выяснили, что ожирение, избыточный вес может быть по разным причинам. Это и переедание, но это и психологические проблемы. Хочется спросить у Натальи, какие методики работы с такими клиентами? Что вы советуете и как приходите к тому результату, который им нужен?
Наталья Евтихова, практикующий психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт, ведущая женских групп, тренингов и марафонов:
Здесь, конечно, есть психосоматические причины. Все равно подсознательно есть причина, по которой девушка набирает вес. У нас присутствуют прекрасные девушки с большим весом, но счастливые. А там может быть ситуация – набираю вес, потому что часто скандалы в семье, трагедия. Муж все время обвиняет, что-то очень плохо. Она просто подсознательно становится соответствовать его обвинениям в свой адрес. Очень часто развод случается, я не за разводы, не пропагандирую, а про общение людей, и вдруг, через полгода видят эту девушку, и никто ее не узнает. На самом деле, ушли эти психологические причины, которые влияли на то, что с ней происходило.
Наталья Надольская:
А как долго вы работаете с клиентом – месяц, два, полгода, год?
Наталья Евтихова:
Бывает вообще быстро. Я же не как коллеги, я могу дать толчок, разобраться в психологической причине. Начинаем осознавать, снимаем, а дальше – привести тело.
Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ:
У нас, кстати, по статистике 60 % людей имеют избыточную массу тела и 25 % – ожирение. С медицинской точки зрения ожирение – это заболевание. В мире принято, что ожирение – это хроническое заболевание. Если пациент (человека с ожирением мы называем «пациент») обращается к доктору, в зависимости от избытка массы тела это может длиться от года до двух лет. Очень важно понимать, что нет никаких краткосрочных программ. Наша задача – человека научить, первое, если он этого хочет.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Чтобы это стало не кратковременным худением, а превратилось в образ жизни?
Алла Шепелькевич:
Это как мостик. Мы с одной стороны переходим на другую, или из одного поезда в другой. Есть период перехода.
Екатерина Забенько:
И сжечь мосты за собой, чтобы никогда не вернуться в прошлое, которое тебе не нравилось, потому что мы выяснили, что некоторым нравится свое тело и то, как они выглядят сейчас.
Алла Шепелькевич:
Да, существует уже почти 8 миллиардов людей и 8 миллиардов индивидуальных норм, поэтому когда мы общаемся с девушками – все хорошо. Но если человек, что с ним и с массой тела что-то не то, он обращается к доктору, и тогда мы занимаемся переходом из той массы тела, которая ему не нравится, в ту, которая искомая и будет отвечать его представлениям о здоровье.
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