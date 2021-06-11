Заедаете стресс? Почему так происходит, рассказала психолог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Мы провели небольшой эксперимент и в поисковых запросах посмотрели. Оказывается, самый популярный вопрос – как похудеть? А самый популярный ответ – перестать есть. Это, по-моему, еще Плисецкая говорила. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мы уже выяснили, что ожирение, избыточный вес может быть по разным причинам. Это и переедание, но это и психологические проблемы. Хочется спросить у Натальи, какие методики работы с такими клиентами? Что вы советуете и как приходите к тому результату, который им нужен?

Наталья Евтихова, практикующий психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт, ведущая женских групп, тренингов и марафонов:

Здесь, конечно, есть психосоматические причины. Все равно подсознательно есть причина, по которой девушка набирает вес. У нас присутствуют прекрасные девушки с большим весом, но счастливые. А там может быть ситуация – набираю вес, потому что часто скандалы в семье, трагедия. Муж все время обвиняет, что-то очень плохо. Она просто подсознательно становится соответствовать его обвинениям в свой адрес. Очень часто развод случается, я не за разводы, не пропагандирую, а про общение людей, и вдруг, через полгода видят эту девушку, и никто ее не узнает. На самом деле, ушли эти психологические причины, которые влияли на то, что с ней происходило. Наталья Надольская:

А как долго вы работаете с клиентом – месяц, два, полгода, год? Наталья Евтихова:

Бывает вообще быстро. Я же не как коллеги, я могу дать толчок, разобраться в психологической причине. Начинаем осознавать, снимаем, а дальше – привести тело.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ:

У нас, кстати, по статистике 60 % людей имеют избыточную массу тела и 25 % – ожирение. С медицинской точки зрения ожирение – это заболевание. В мире принято, что ожирение – это хроническое заболевание. Если пациент (человека с ожирением мы называем «пациент») обращается к доктору, в зависимости от избытка массы тела это может длиться от года до двух лет. Очень важно понимать, что нет никаких краткосрочных программ. Наша задача – человека научить, первое, если он этого хочет. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Чтобы это стало не кратковременным худением, а превратилось в образ жизни? Алла Шепелькевич:

Это как мостик. Мы с одной стороны переходим на другую, или из одного поезда в другой. Есть период перехода.