«Надо делать качественно». Подробности поездки Президента в хозяйство «Устье» Оршанского района

Новости Беларуси. Порядок, дисциплина, технологии – залог успешного результата. На это особое внимание обратил Президент, посещая инновационное хозяйство «Устье» в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка в Витебскую область уже третья на неделе в рабочем графике Александра Лукашенко. Сегодняшний визит главы государства был посвящен сельскому хозяйству.

Шесть лет назад по поручению Президента отстающее предприятие «Устье» было передано Национальной академии наук. В проект вложили 34 миллиона рублей. Что из этого вышло? Об умном подходе к земным задачам Евгений Пустовой. «Устье» – это и название производственного предприятия Академии наук, и местного агрогородка. «Устье» стало еще и местом слияния науки и практики в сельском хозяйстве.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук:

При Советском Союзе это было одно из передовых хозяйств, потом по каким-то причинам оно пришло в запустение, разорение, и мы его приняли в очень неприглядном виде. Начали восстановление хозяйства с растениеводства, выровняли поля, укрупнили поля, разработали новую систему севооборотов, дали новейшие сорта – Академия наук. И получили хорошую продуктивность. Это дало возможность нам восстановить и отрасль животноводства. За шесть лет добились неплохих результатов. Не стыдно принимать и Президента. Это уже третья рабочая поездка главы государства на этой неделе. Темы разноплановые и все актуальные – медицина, промышленность. Сегодня АПК.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько тогда хозяйств мы передали Академии наук? Владимир Гусаков:

Сегодня у нас пять хозяйств – 50 тысяч гектар. В Академии наук сегодня 50 тысяч. Средний район.

– Средний район. Когда я отдавал тебе эти хозяйства (не лучшие, конечно), мы же по разным направлениям специализацию определяли.

– Земледелие, потом у нас механизация, животноводство. «Образец не только для Шерстнёва, но в целом для Беларуси». Лукашенко об инновационном предприятии в Оршанском районе. Подробнее здесь.

Залог успеха в земледелии – это отечественная селекция. Рядом расположен отдельный селекционный центр. Хранилище на 10 тысяч тонн семян. Обеспечивают весь восток страны.

Подобные центры надо внедрять по всей Беларуси. Это еще и биологическая безопасность государства.

– Практически не было сортов наших, и это была огромнейшая беда. Александр Лукашенко:

Помню это.

– Я помню, когда вы закупили первые, кредиты взяли, купили, как выходили из этого. Ни хлебопекарных, ничего не было. На сегодня у нас в центре 460 сортов по всем культурам – зерновым, зернобобовым, техническим, кормовым, крупяным. Все есть культуры. Сегодня мы занимаем 80 % – наши отечественные. Что такое из 500 тысяч тонн, если бы не было наших сегодня семян, закупать у Запада.

– Огромные деньги.

– Это сумасшедшие деньги. 38 регионов России меня уже сегодня на разрыв берут.

Ученые даже разработали рекомендации, по каким регионам какие белковые культуры сеять. Гомельская область идеальна для донника, оршанский регион подходит для люпина, вместе с горохом это еще и источник азота. Еще один «Гродно Азот» в натуральном исполнении. Но самая оптимальная – кукуруза. Но семена даже лучшей селекции можно испортить, бросив их в плохо обработанную почву.

Александр Лукашенко:

Если не будет технологий (под эти семена нет технологий), ну так мы деньги затратим, дадим им «конфетку», они это… Поэтому, естественно, это подтянет и технологию земледелия. Вот так вот пахать – это два лишних раза надо пройти культиватором. Я знаю, ты умеешь показать, что все пашется. Но надо делать качественно.

Владимир Гусаков:

Сейчас мы работаем над тем, чтобы развернуть селекцию и получить белорусскую породу на базе этой. У нас есть некоторые группы скота в Беларуси – получить красную белорусскую породу с не меньшими характеристиками и распространять на Беларусь. Евгений Пустовой, СТВ:

Глава молочной державы вникает в любые нюансы. Понятно, ведь рядом весь истеблишмент АПК. Но Александр Лукашенко интересуется у тех, кто каждый день работает с новыми технологиями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В процессе дойки…

– Именно по дойке никаких проблем нет. То есть мы выгнали корову, корова все равно выдоится, зайдет повторно. Мы закрыли это место, и продолжается дойка. По всему маршруту нешуточная дискуссия. Самый оптимальный путь для будущего животноводства. Это же валютная жила страны.

Евгений Пустовой:

То, что это молочно-товарный комплекс, подсказывают лишь надписи на современных зданиях: коровник № 1, 2, 3. А выглядит это как какое-то современное производство. Действительно, допустим, в Северной Америке молоко – это конвейерное производство. В Беларуси свой, особый подход.

Например, попасть к телятам так же сложно, как в обычный роддом.