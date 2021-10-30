Александр Субботин об инновационном хозяйстве «Устье»: этот проект показывает, как должно быть в идеале

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Этот проект так и осуществлялся, чтобы показать, как должно было быть в идеале. Поэтому здесь все инновационное – от вентиляции даже – сделано, про которую тут не говорили, и заканчивая этим доильным роботом, «каруселью», которой вообще нет нигде в стране и в ближайшем зарубежье. Поэтому наука нужна, без науки никак. Это будущее. Это, наверное, не только разработка технологий, но и обкатка на начальном этапе, чтобы потом уже успешно опыт внедрять везде.