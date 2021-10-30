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Александр Субботин об инновационном хозяйстве «Устье»: этот проект показывает, как должно быть в идеале

30 октября 2021 18:34
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Новости Беларуси. Порядок, дисциплина, технологии – залог успешного результата. На это особое внимание обратил Президент, посещая инновационное хозяйство «Устье» в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка в Витебскую область уже третья на неделе в рабочем графике Александра Лукашенко. 30 октября визит главы государства был посвящен сельскому хозяйству.  

Александр Субботин об инновационном хозяйстве «Устье»: этот проект показывает, как должно быть в идеале-1

Евгений Пустовой, СТВ:  
В научном споре рождаются тренды. А профильный вице-премьер за поступательное внедрение науки в практику. Выверено и без лишних эмоций.  

Александр Субботин об инновационном хозяйстве «Устье»: этот проект показывает, как должно быть в идеале-4

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Этот проект так и осуществлялся, чтобы показать, как должно было быть в идеале. Поэтому здесь все инновационное – от вентиляции даже – сделано, про которую тут не говорили, и заканчивая этим доильным роботом, «каруселью», которой вообще нет нигде в стране и в ближайшем зарубежье. Поэтому наука нужна, без науки никак. Это будущее. Это, наверное, не только разработка технологий, но и обкатка на начальном этапе, чтобы потом уже успешно опыт внедрять везде.  

Александр Субботин об инновационном хозяйстве «Устье»: этот проект показывает, как должно быть в идеале-7

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Александр Субботин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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